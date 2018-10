Köln (ots) - Jahrelang hatte stern TV die Familie von Frank undElke Swoboda bei ihrem chaotischen Hausbau begleitet - doch was alsunterhaltsames Projekt begann, endete jetzt in einem Drama: Vor demAmtsgericht Waldbröl wurde Elke Swoboda zu einer Freiheitsstrafe voneinem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt, weil sie ihremMann heimlich Medikamente verabreicht hatte.Für Frank Swoboda ein zu mildes Urteil: "Ich finde, dass einUrteil im Verhältnis zur Tat stehen sollte. Und dafür, dass ich fastgestorben wäre, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, finde ich eineBewährungsstrafe nicht angemessen", sagte der 52-Jährige am Mittwochlive bei stern TV. Swobodas Anwalt Christoph B. Reinhold kündigtedaher an, die Entscheidung des Gerichts anfechten zu wollen: "AllerVoraussicht nach werden wir in Berufung gehen, sodass der Prozessdann vor dem Landgericht noch einmal erneut geführt würde", sagteReinhold im Gespräch mit Steffen Hallaschka.Am 28. August 2016 soll Elke Swoboda ihrem Mann heimlich Tablettenverabreicht haben. Sie selbst hat zugegeben, ihm sechs Tabletteneines starken Beruhigungsmittels in ein Glas Multivitaminsaftgemischt zu haben. In Frank Swobodas Blut wurden jedoch auch nochweitere Medikamente gefunden: eine große Menge des SchmerzmittelsOxycodon und ein Schlafmittel. Eine Mischung, die hätte tödlich seinkönnen. Da Elke Swoboda einige dieser Medikamente selbst eingenommenhätte, geht Frank Swoboda davon aus, dass sie ihm auch dieseMedikamente verabreicht und um die gefährliche Wechselwirkung gewussthabe: "Das sind Medikamente, die sie selbst verschrieben bekommt.Wenn man sich den Beipackzettel durchliest, dann steht da, dass esauf keinen Fall gemeinsam mit einem Opioid wie Oxycodon verwendetwerden darf, weil Lebensgefahr besteht. Und wenn man diesen Satzliest, weiß man, was man zusammenschütten muss."Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell