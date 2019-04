Vergiftete Luft - Ein innovatives Bio-Filtersystem als Lösung (VIDEO)

Köln (ots) -Während sich die Öffentlichkeit noch über Abgase und Grenzwerteauf deutschen Straßen erhitzt, warnen Insider vor einer anderen,deutlich größeren Gefahr für unsere Gesundheit - "Indoor AirPollution". Laut einer aktuellen Studie derWeltgesundheitsorganisation WHO sterben sieben Millionen Menschenjedes Jahr an den Folgen von Luftverschmutzung. Mehr als die Hälfteder Betroffenen sterben dabei an der Verschmutzung der Luft in denInnenräumen. Die "Indoor Air Pollution" ist also eine starkunterschätzte Gefahr für Gesundheit und Leben. In der Wohnungherrscht eine dreißigfach höhere Belastung als im Freien.Herzinfarkte, Lungenerkrankungen und sogar Krebs können die tödlichenFolgen von Schadstoffen in der Raumluft sein. Nun lässt sie sichallerdings durch ein neu entwickeltes Bio-Filtersystem "Made inGermany" wirksam bekämpfen. Dadurch werden Schadstoffe ohneRückstände "aufgefressen".Pressekontakt:hellofootage.com0221 - 93 54 99 0info@hellofootage.comOriginal-Content von: hellofootage.com, übermittelt durch news aktuell