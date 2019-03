Vergessene Nachricht: Digitaler Ermittlungsnotstand bei der Polizei

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Die Initiative Nachrichtenaufklärung e.V. hat dieunzureichenden polizeilichen Kapazitäten bei der Ermittlung vonCyber-Kriminalität in die "Top Ten der vergessenen Nachrichten 2019"gewählt. Während polizeiliche Lobbyverbände für verfassungsrechtlichumstrittene Befugniserweiterungen und Zugriffsmöglichkeiten aufRechner von Verdächtigen plädierten, deuteten parlamentarischeAnfragen auf personelle Engpässe und Mängel in der Alltagsaustattungder Ermittlungsbehörden hin. Die Folge: Ermittlungen beispielsweisewegen Kinderpornografie würden aus Mangel an Beweisen eingestellt,Delikte verjährten und die Täter kämen ohne Strafe davon.Die Initiative Nachrichtenaufklärung bezieht sich auf Recherchen,die Dr. Patrick Breyer, der heutige Spitzenkandidat der Piratenparteizur Europawahl, als Landtagsabgeordneter über die teils jahrelangeDauer der Auswertung von Datenträgern angestellt hat. Breyerkommentiert:"Während Innenpolitiker mithilfe einer Flut vonÜberwachungsgesetzen immer mehr über uns wissen wollen, kommenErmittler dem Vernehmen nach schon mit der Auswertung derDatenträger, die aufgrund eines konkreten Verdachts sichergestelltworden sind, teils nicht hinterher. Mitunter müssen wegen desVerdachts auf Kinderpornografie beschlagnahmte Datenträger wegenVerjährung sogar unausgewertet zurückgegeben werden. Statt immerweiter an der Überwachungsschraube zu drehen, müssen dieInnenminister das Know-How, die Technik und das Personal für gezielteErmittlungen im Netz bereitstellen."Meldung der Initiative Nachrichtenaufklärung:http://www.derblindefleck.de/2019-top-9/Wie konkret Abhilfe geschaffen werden könnte, beschreibt Breyer ineinem Beitrag für den Richter- und Staatsanwaltstag 2014:https://www.patrick-breyer.de/?p=337338Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Alle Pressemitteilungen finden Sie online unter:www.piratenpartei.de/presse/mitteilungenOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell