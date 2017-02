Verführerischer Soundtrack: FIFTY SHADES OF GREY - Gefährliche Liebe erobert die Charts

--------------------------------------------------------------Fifty Shades Of Grey 2 OSThttp://ots.de/IRNRD--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Das vergangene Kinowochenende gehörte ganz der Fortsetzung derRomanverfilmung "Fifty Shades Of Grey"! Der zweite Teil - "FiftyShades Of Grey - Gefährliche Liebe" - schoss in den Kinocharts direktan die Spitze und wurde allein in Deutschland von über einer MillionZuschauern gesehen. Und auch der Soundtrack zum verführerischenKultfilm hat die Charts im Sturm erobert: In über 60 Ländern erobertedas Album Platz 1 der iTunes-Charts - darunter auch in Deutschland!Zudem erreichte der Soundtrack Platz 1 der Amazon Download-Charts.Eine erste eindrucksvolle Bilanz seit der Veröffentlichung des Albumsam vergangenen Freitag (10.02.). Auch in den gesamtenVerkaufstrendcharts steuert der Soundtrack auf eine Top-Position zu!Ganz unter dem Motto "Musik, die Dich verführt / Das heißtesteWiedersehen des Jahres - auch für Deine Ohren" präsentieren einigehochkarätige Künstler und Bands ihre Sounds: Zayn Malik,Ex-One-Direction-Sänger, und Taylor Swift veröffentlichten mit "IDon't Wanna Live Forever" die erste Hit-Single zu "Fifty Shades ofGrey - Gefährliche Liebe". Die Single erreichte hierzulande aufAnhieb durch digitale Verkäufe Platz 1 in den iTunes-Charts, holtePlatz 2 bei Spotify (Top 5 Global) und Platz 1 in denUS-Shazam-Charts.Auch die anderen Künstler auf dem Soundtrack zeigen sich inBestform:Tove Lo erzählt über ihren Song: "Lies In The Dark" ist ein Lieddarüber, wie körperliche Leidenschaft und Anziehung dich übermanntund wie du dich deiner Begierde schließlich vollkommen hingibst, egalwas die Konsequenzen mit sich bringen könnten."Der französische Shootingstar The Avener beschreibt seinen Beitragwie folgt: "I Need A Good One" wurde tatsächlich mit einem sexuellen,verruchten Touch komponiert und produziert, ohne den Film im Sinn zuhaben. Mein Team kontaktierte das Fifty Shades Of GreyProduktionsteam mit dem Song und es hat einfach super gepasst!"José James liefert mit "Closer" einen Track ab: "Was dieProduzenten für meinen Song auf dem Soundtrack wollten, war den Vibezu übertragen, der Frank Sinatra so berühmt machte - Big Band Jazz,Anzug und Krawatte, sehr cool, sehr late-night, sehr elegant und miteinem kleinen Hauch Swag. Ich denke du kannst den Zauber auf demSoundtrack spüren: die coole Magie des Jazz."Frances erzählt über ihren Song "What is Love": "Ich musste mirwirklich viele Gedanken über den Film machen und mich in die Köpfeder Charaktere hineinversetzen. Der Text und die Stimmung des Songsmüssen ihr Inneres wiederspiegeln, was in ihren Leben vor sich gehtund was für sie als Menschen wichtig ist. Es ist eine einzigartigeAufgabe solch ein Lied zu schreiben und eine, für die ich mit vollerLeidenschaft brenne!"Weitere Künstler auf dem Soundtrack sind Halsey, Sia, John Legend,JP Cooper, Anderson East, Corinne Bailey Rae / The Scientist, Kygo,Nicki Minaj uva. Kein geringerer als der bereits für vier Oscarsnominierte Filmkomponist Danny Elfman zeichnet für den Score desFilms verantwortlich. Dana Sano fungiert als Music Supervisor.Ab sofort gibt es neben der Single "I Don't Wanna Live Forever"von Zayn Malik & Taylor Swift auch den Song "Bom Bidi Bom" von NickJonas & Nicki Minaj im deutschen Radio zu hören.http://www.universal-music.de/fifty-shades-of-grey/homePressekontakt:giang.reinemer@umusic.comOriginal-Content von: Universal Music Deutschland, übermittelt durch news aktuell