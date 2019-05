Verfügbarkeit von Wahldaten und -ergebnissen am Europawahlabend

Berlin (ots) - Ein detaillierter Zeitplan erklärt, welche Datenaus den EU-Staaten am Wahlabend zu welchem Zeitpunkt vorliegen. Gegen20:15 Uhr wird die erste Prognose für die Sitzverteilung im nächstenEuropäischen Parlament veröffentlicht. Wahldaten und -ergebnissewerden in Echtzeit veröffentlicht und sind als Grafiken in dritteWebseiten einbettbar.Zeitlicher Ablauf der Veröffentlichung von Nachwahlbefragungen,Hochrechnungen und vorläufigen Wahlergebnisse am 26. MaiDas Parlament wird ab 18:00 Uhr erste nationale Hochrechnungen undNachwahlbefragungen (Exit Polls) auf www.europawahlergebnis.euveröffentlichen. Gegen 20:15 Uhr wird die erste Prognose für dieSitzverteilung im neuen Parlament präsentiert. Diese basiert aufHochrechnungen oder Nachwahlbefragungen aus 12 EU-Staaten undWahlabsichtsbefragungen aus 16 weiteren Mitgliedstaaten. DiePrognosen zur Sitzverteilung werden im Laufe des Abends ständigaktualisiert, sobald neue Nachwahlbefragungen, Hochrechnungen und ab23 Uhr offizielle vorläufige Ergebnisse aus den Mitgliedstaateneingehen.Ein vorläufiges Gesamtergebnis für die Sitzverteilung im neuenParlament wird gegen 23:15 Uhr folgen. Zu diesem Zeitpunkt solltenvorläufige Ergebnisse aus 18 EU-Staaten vorliegen, sowie Schätzungenaus 8 weiteren Mitgliedstaaten. Die ersten vorläufigen Ergebnisse ausdem Vereinigten Königreich und Lettland werden ab Mitternachterwartet.Hier finden Sie den detaillierten Zeitplan für den Wahlabend(Englisch) http://ots.de/L88tfuAngebot für die audiovisuellen MedienAb Donnerstag, 23. Mai wird die Pressestelle des ParlamentsMedienvertreter*innen Videomaterial der Präsidenten von Parlament,Kommission und Rat sowie der Fraktionsvorsitzenden, derSpitzenkandidat*innen und EU-Bürger*innen bei der Abgabe ihrer Stimmezur Verfügung stellen. Das Material kann im Multimedia-Center(https://multimedia.europarl.europa.eu/de/home) und bei "Europe bySatellite" (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/topnews/M-001712)abgerufen werden. Es wird ebenfalls auf den Bildschirmen desPlenarsaals in Brüssel abgespielt.Prognosen und Ergebnisse der Europawahl werden zur Nutzung durchaudiovisuelle Medien in Form von Grafik-Animationen in Sendequalitätausgegeben. Die einbettbaren Grafiken können Sie auf der Webseite zuden Ergebnissen der Europawahl konfigurieren(https://europawahlergebnis.eu/tools/ihr-widget-erstellen/). DieGrafiken werden in Echtzeit aktualisiert und stellen somit immer denaktuellsten Stand der Wahlergebnisse dar.Informationen zu den einzelnen EU-LändernEine umfassende Zusammenstellung aller länderspezifischenBestimmungen, Abstimmungszeiten, Listen, Kandidaten und bisherigenErgebnisse steht hier auf Englisch zur Verfügung(http://ots.de/vjvftZ). Die Länderprofile liefern auch Zahlen zu denWahlberechtigten und den nationalen (Spitzen-)Kandidat*innen. FürNachfragen finden Sie hier auch die Kontakte englischsprachigerEP-Pressreferenten in den einzelnen EU-Staaten.Ein täglicher Newsticker auf Englisch zur Europawahl(http://ots.de/tg95dk) informiert Medienvertreter über den Wahlkampfund den Verlauf der Europawahl in den 28 Mitgliedstaaten.Überparteiliche Fernseh- und RadiospotsÖffentlich-rechtliche und private TV-Sender strahlen derzeit denüberparteilichen Wahlspot des Europäischen Parlaments aus. DieLangversion mit deutschen Untertiteln auf Facebook(https://www.facebook.com/watch/?v=416115432521831) und Youtube(http://ots.de/x0b56u) sahen bereits mehr als 130 Millionen Menschen.Der Film kann auch in Ihre Webseite eingebaut werden. DieserKampagnenfilm existiert auch als 30-sekündiger Fernsehspot (Deutsch)(http://ots.de/pOHyKp). Für Radiosender gibt es einen 15-sekündigenAudiospot (Deutsch) (https://we.tl/t-Y9AtqSMSV9). Fernseh- undRadiosender sind weiterhin herzlich eingeladen, die Spots im Vorfeldder Europawahlen zu senden.AkkreditierungJournalist*innen, die während der Wahltage aus dem EuropäischenParlament in Brüssel berichten möchten, benötigen eineSonderakkreditierung, die online beantragt werden kann(http://ots.de/XlQwV8). Das gilt auch für die Inhaber*inneninterinstitutioneller Ausweise (Jahresakkreditierungen). DieSonderakkreditierung für den Wahlabend am 26. Mai gilt für dengesamten Zeitraum vom 23. bis 27. Mai einschließlich.Die Akkreditierungsfrist wurde verlängert. Alle bereitseingereichten Anträge bleiben gültig. Alle Antragsteller*innenerhalten rechtzeitig eine Bestätigung ihrer Anfrage per E-Mail undkönnen den Status der Anfrage online auf der Registrierungswebseite(http://ots.de/tgWWEk) überprüfen.Wenn Sie dazu Fragen haben oder Unterstützung benötigen, wendenSie sich bitte an unsere Akkreditierungsstelle(https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/accreditation)unter dieser Telefonnummer: +32 498 98 35 44Um Warteschlangen am Sonntag, den 26. Mai zu vermeiden, können dieSonderakkreditierungen ab dem 20. Mai bei der Akkreditierungsstelledes Parlaments in Brüssel, Gebäude Paul-Henri Spaak, Rue Wiertz,abgeholt werden.Öffnungszeiten der Akkreditierungsstelle:Montag, den 20. Mai bis Freitag, den 24. Mai von 08:00 bis 18:00 UhrSamstag, den 25. Mai von 10:00 bis 18:00 UhrSonntag, den 26. Mai von 10:00 bis 23:00 UhrArbeitsplätze für MedienvertreterArbeitsräume (ca. 1000 Plätze): Plenarsaal (PHS3A50), Pressesaal(PHS0B01), Anna-Politkovskaya-Saal (PHS0A50) und Anna-Lindh-Saal(PHS1A02).In allen Presse-Arbeitsbereichen werden die Ergebnisse in Echtzeitauf Leinwände projiziert und auf der Websitehttps://europawahlergebnis.eu/ veröffentlicht.Alle Pressereferenten werden in einem gesondert eingerichtetenNewsroom für Medienanfragen am Wahlabend (Yehudi Menuhin Space) zurVerfügung stehen.Weitere InformationenEuropawahl: Offizielle Webseitehttps://www.europawahl.eu/Online-Pressemappe zur Europawahlhttps://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/elections-press-kitLänderbezogene Informationen http://ots.de/rNpanPVeranstaltungen und Aktionen zur Europawahl (auf Englisch)https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20190516BKG51022Informationen zur Akkreditierunghttps://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/accreditationOnline-Akkreditierung http://ots.de/v2T1O0Bestimmungen zur Akkreditierung http://ots.de/RWkcEl