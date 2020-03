Verfolgt, weil sie Frauen und Christinnen sind - Open Doors veröffentlicht Bericht zu systematischer Gewalt gegen christliche Frauen (FOTO)

Kelkheim (ots) - Anlässlich des Weltfrauentags weist das Hilfswerk für verfolgteChristen Open Doors auf seinen am 24. Februar 2020 veröffentlichten Bericht zugeschlechtsspezifischer religiöser Verfolgung hin. Die Forschungsabteilung WorldWatch Research analysiert in "2020 Gender-Specific Religious Persecution"eingehend, wie sich Verfolgung für Männer und Frauen, die sich zum christlichenGlauben bekennen, nach Art und Häufigkeit unterscheidet. Berichtszeitraum istder 1. November 2018 bis 31. Oktober 2019, die Ergebnisse im Bericht beziehensich auf die 50 Länder des Weltverfolgungsindex.Christliche Frauen und Mädchen erfahren demnach Verfolgung und Unterdrückung vorallem aus zwei Gründen: weil sie einem Glauben folgen, der von derMehrheitsreligion im jeweiligen Land nicht akzeptiert wird und weil sie Frauensind. Das Zusammenwirken dieser Faktoren führt zu einer besonders hohenVerwundbarkeit für Frauen. Häufig basiert die Strategie der Täter dabei auffolgender Überlegung: Werden christliche Mädchen zwangskonvertiert und mit einemder Mehrheitsreligion zugehörigen Mann verheiratet, so wird es weniger Babys vonChristinnen geben. Die christliche Bevölkerung soll abnehmen bzw. unter Druck zuKonversion gezwungen werden, um die Religionsgemeinschaft der Täter zu stärken.Diese Form der Verfolgung von Frauen tritt besonders stark in mehrheitlichmuslimischen Ländern auf.Laut den Analysten des Berichts nutzen die Verfolger zum einen die bestehendengesellschaftlich definierten Geschlechterrollen und zum anderen dieVerletzlichkeit der Christinnen als Angehörige einer Minderheitsreligion.Zu Glaubenswechsel und Ehe gezwungenWährend sich Verfolgung von christlichen Männern und Jungen zumeist in Formkörperlicher Gewalt sowie wirtschaftlicher Schikane und Inhaftierungen äußert,sind christliche Frauen und Mädchen weltweit besonders häufig von zwei Formenvon Verfolgung betroffen: sexuelle Gewalt und Zwangsheirat. Diese beiden wurdeaus 84% der 50 Länder des Weltverfolgungsindex gemeldet und damit aus allenRegionen der Welt, gefolgt von physischer Gewalt (64%).Aus fast allen (78%) der in Asien gelegenen Länder des Weltverfolgungsindexwurden sexuelle Gewalt und damit auch Vergewaltigung sowie Zwangsheirat alshäufigstes Druckmittel gegen christliche Frauen genannt, gefolgt vonEntführungen. Beispielsweise in Pakistan stehen besonders Mädchen und jungeFrauen im Alter von 13 bis 20 Jahren in der Gefahr, entführt, vergewaltigt undzum Glaubenswechsel sowie zur Ehe mit dem Vergewaltiger gezwungen zu werden.Statt Schutz durch die Behörden erleben christliche Familien, dass die Behördenin der Regel die Familien der Täter schützen. Deshalb halten viele eine Anzeigebei der Polizei für zwecklos. Selbst wenn ein Fall vor Gericht kommt, werden diechristlichen Mädchen unter Druck gesetzt, ihren Glaubenswechsel als "freiwillig"zu erklären. Mehr als 1.000 christliche und auch hinduistische Mädchen werdenjedes Jahr auf diese Weise zur Ehe gezwungen.In vielen Ländern begünstigt das niedrige gesetzliche Mindestalter fürEheschließungen die Zwangsehen zusätzlich. Das gilt auch für Länder in SubsaharaAfrika, wobei christliche Frauen und Mädchen in Nigeria - wie auch ihre Familien- seit Jahren besonders großes Leid ertragen müssen. Sie werden durch dieIslamisten von Boko Haram, ISWAP (Islamischer Staat Provinz Westafrika) und oftauch Fulani Viehhirten entführt, vergewaltigt, zwangskonvertiert, alsSex-Sklavinnen verkauft und manchmal auch getötet. In dieser Region wurden imBerichtszeitraum auch die meisten Christen ermordet und viele Kirchen, Häusersowie Geschäfte von Christen zerstört.Viele der betroffenen Frauen und Mädchen fühlen sich wie "lebendig begraben",weil sie zumeist versteckt, eingesperrt und von ihrer Familie und derchristlichen Glaubensgemeinschaft getrennt werden. So dringt wenig über ihrLeiden nach außen.Unterstützung über den Weltfrauentag hinausDeshalb ist es wichtig, über den Weltfrauentag hinaus auf das große Leidverfolgter und unterdrückter Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen. Länder wieDeutschland, die sich der Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet haben,können und müssen für eine anhaltende Verbesserung ihrer Lage eintreten. WeilFrauen aus religiösen Minderheiten zweifache Verfolgung erleiden, ist eswichtig, sowohl ihre Rechte als Frauen als auch ihr Recht auf Religionsfreiheitzu stärken. Open Doors ruft an diesem Tag zum Gebet für die vielen von sexuellerGewalt betroffenen Frauen und Mädchen auf.Pressekontakt:Für Fotos und Interviews wenden Sie sich bitte an unser Pressebüro.Open Doors Deutschland e.V.Postfach 11 42D-65761 KelkheimT +49 6195 6767-180E pressebuero@opendoors.deI www.opendoors.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/78456/4539212OTS: Open Doors Deutschland e.V.Original-Content von: Open Doors Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell