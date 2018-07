Potsdam (ots) -Zum vom SPD-Innenminister vorgestellten VerfassungsschutzberichtBrandenburg 2017 erklärt der stellvertretende Vorsitzende undinnenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg,Thomas Jung:"Besorgniserregend ist die Zunahme von Extremisten aller Couleur,wobei mir die größte Sorge der massive Anstieg der Zahl derislamischen Extremisten in Brandenburg macht, eine Vervierfachung von30 auf 130 über die vergangenen fünf Jahre. Davon sind rund dieHälfte Tschetschenen, die sofort nach Russland abgeschoben werdenkönnen und müssen.Ebenfalls äußerst kritisch sehen wir als AfD-Fraktion den stetigenZuwachs an gewaltbereiten Linksextremisten. Besonders hervorzuhebenist hier die "Rote Hilfe", die Rechtsbeistand insbesondere fürExtremisten leistet, die Polizisten angreifen und das dann als sog.Bullen-Schubsen verharmlost.Es ist absolut inakzeptabel, dass ein Vorstandsmitglied derLinken, einer Fraktion der Regierung im Landtag Brandenburg, und zwardie Abgeordnete Isabelle Vandre, Mitglied dieses linksextremistischenVereins ist. Da erwarten wir von allen Fraktionen des Hauses eineklare Distanzierung und Verurteilung vom Extremismus. DieAfD-Fraktion fordert schon immer die uneingeschränkte Verurteilungjeglicher Extremismen.Ein noch größerer Skandal ist in diesem Zusammenhang die Tatsache,dass die Linken-Abgeordnete Vandre über denNSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Zugang zu Geheiminformationenhat, auch zu Informationen des Verfassungsschutzes. Wer glaubhaftExtremismus bekämpfen will, muss genau hier ansetzen!Angesichts der wachsenden Bedrohung durch Extremisten inBrandenburg erwarten wir vom SPD-Innenminister mehr als nur die inder heutigen Pressekonferenz ausgedrückte Hoffnung auf neue Stellenbeim Verfassungsschutz. Wir erwarten, dass im Doppelhaushalt die vonder AfD seit langem geforderte personelle Aufstockung endlichRealität wird."Pressekontakt:Detlev Frye(0331)966-1880presse@afd-fraktion.brandenburg.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell