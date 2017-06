Verfassungsrichter veröffentlichen Entscheidung über Atomsteuer

Weitere Suchergebnisse zu "EnBW":

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am Mittwoch (9.30 Uhr) seine Entscheidung über die umstrittene Brennelementesteuer für Atomkraftwerke.



Beanstandet der Zweite Senat die Abgabe, drohen dem Bund Rückerstattungen an die Konzerne in Milliardenhöhe. Die Steuer, die es in den Jahren 2011 bis 2016 gab, hatte insgesamt 6,285 Milliarden Euro in die Staatskasse gespült.