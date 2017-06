Verfassungsmäßigkeit der Polizeibesoldung angezweifelt / dbb Hessen stellt Gutachten vor

Frankfurt (ots) - Der Landesvorsitzende des dbb Hessen, HeiniSchmitt, hat auf einer Pressekonferenz zusammen mit Prof. (em.) Dr.Dr. h.c. Battis ein weiteres Gutachten vorgestellt, mit dem belegtwird, dass die Besoldung der hessischen Beamten nicht den Vorgabendes Grundgesetzes entspricht. Im Mittelpunkt des Gutachtens steht dieVerfassungsmäßigkeit der Ämterbewertung im HessischenPolizeivollzugsdienst."Das vorliegende Gutachten von Prof. (em.) Dr. Dr. h.c. Battisstellt eindeutig fest, dass die Besoldung der Polizeibeamten inHessen nicht verfassungsgerecht ist", stellte der Landesvorsitzendedes dbb Hessen, Heini Schmitt, bei der Vorstellung des Gutachtensheute in Frankfurt fest.Das Gutachten hebt hervor, dass die Besoldung der hessischenPolizeibeamten gegen das Alimentierungsprinzip, das Leistungsprinzipund den Grundsatz der abgestuften Besoldung verstößt. Die durch dieunzulängliche Einführung der zweigeteilten Laufbahn im HessischenPolizeivollzugsdienst verursachte Situation fordere dringendenHandlungsbedarf durch den Gesetzgeber, so Prof. Battis. Heini Schmittmahnte die Landesregierung an, schnell dem Gutachten zu folgen. DieMaßstäbe und Ergebnisse des Gutachtens können auch Auswirkungen aufandere Bereiche der Landesverwaltung haben.Pressekontakt:Thomas MüllerPressesprecher dbb Hessenpresse@dbbhessen.de0171 2015645Original-Content von: dbb Hessen beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell