Nach Verfassungsbruch durch die Landesregierung: AfD-Fraktion überreicht umfangreichen Forderungskatalog im Medikamentenskandal um Ministerin Golze (FOTO)

Potsdam (ots) -Nachdem es kurzfristig keine erneute Sondersitzung desGesundheitsausschusses im Landtag Brandenburg geben wird und darüberhinaus seitens der Landesregierung den Abgeordneten die Akteneinsichtweiterhin verweigert wird, reagiert die AfD-Fraktion wie folgt: Siehat heute dem Landesverfassungsgericht einen Eilantrag aufAkteneinsicht übermittelt und der Landesregierung einenForderungskatalog übergeben.Dazu teilt der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion,Dr. Rainer van Raemdonck, mit:"Diana Golze von den Linken ist eine Ministerin, die vermutlichüber Jahre, durch Desinteresse und Unvermögen, das Leben vielerkranker Menschen aufs Spiel gesetzt hat, indem ihr Ministerium undihre Behörden nicht erkennen wollten, dass in Brandenburg in großemStil mit mutmaßlich gestohlenen und durch falschen Transportunwirksamen Krebsmedikamenten gehandelt wurde. Hauptgrund dafür istdie falsche Personalpolitik Golzes, sowohl im Landesgesundheitsamtals auch im Ministerium. Kann man einen solchen Skandal nochschlimmer machen? Die Landesregierung um SPD-Mann Woidke kann dasoffensichtlich. Indem nach dem Vertrauen der Bürger nun auch noch derGlaube an die Transparenz beerdigt wird.Meiner Fraktion wird seit nunmehr über 14 Tagen der Blick in dieAkten des Gesundheitsministeriums verwehrt. Damit ist denAbgeordneten ihre Kontrollfunktion genommen, sie werden in ihrenparlamentarischen Rechten beschnitten. Wir mussten dasVerfassungsgericht anrufen, um trotz des gesetzwidrigen Verhaltensder Landesregierung die Kontrolle ausüben zu können, für die dieBürger uns gewählt haben. Da es, wie wir erfahren haben, wohl zeitnahkeine erneute Sondersitzung des Gesundheitsausschusses geben wird,haben wir der Landesregierung nun einen Forderungskatalog unsererFraktion übermittelt. Wir fordern, was eigentlich selbstverständlichsein sollte, bei einer Regierung aus SPD und Linken aberoffensichtlich nicht ist: Transparenz, ein arbeitsfähigesMinisterium, eine funktionierende Arzneimittelkontrolle und eineMinisterin, die merkt, dass Vollversagen in der Politik eineKonsequenz haben muss."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion BrandenburgSoziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell