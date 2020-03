Verfassungsbeschwerde gegen Ernennung von Stephan Harbarth zum Bundesverfassungsrichter nicht angenommen / Kanzlei Dr. Stoll & Sauer prüft weitere Schritte auf europäischer Ebene

Lahr (ots) - Mit drei dürren Sätzen hat das Bundesverfassungsgericht dieVerfassungsbeschwerde der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer RechtsanwaltsgesellschaftmbH aus Lahr gegen die Ernennung von Stephan Harbarth zumBundesverfassungsrichter nicht angenommen. Mit Beschluss vom 18. Februar 2020(Az. 2 BvR 2088/19) stellte die 1. Kammer des Zweiten Senats einstimmig fest,dass die Beschwerdeführer die Möglichkeit einer Verletzung ihrer Grundrechteoder grundrechtsgleichen Rechte nicht dargelegt haben. "Diese Entscheidung istunanfechtbar", heißt es weiter. Die Verbraucher-Kanzlei hatte am 28. November2019 Beschwerde gegen die Ernennung des ehemaligen Bundestagsabgeordneteneingelegt, weil Mandanten die Befürchtung haben, Stephan Harbarth könne aufgrundseiner früheren Tätigkeit als Anwalt für die Lobbyisten-Kanzlei Schilling, Zutt& Anschütz aus Mannheim nicht objektiv Recht sprechen.Gang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geprüftÜberraschend kommt für die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer der ablehnende Beschlussnicht. "Im Gegensatz zu einer öffentlichen Verhandlung erledigt sich die Sacheauf diese Weise lautlos. Die ganze Sache ist dem Bundesverfassungsgericht ohneunangenehm", meinte Ralph Sauer, Mitinhaber und Geschäftsführer der Kanzlei.Der nationale Weg ist jetzt mit der Nichtannahme der Beschwerde zu Ende. "Wirprüfen derzeit die Möglichkeiten, ob wir den Europäischen Gerichtshof fürMenschenrechte einschalten", berichtete Sauer weiter. Bereits jetzt hält Sauerdas Ansehen des Bundesverfassungsgerichts durch den Fall Harbarth fürbeschädigt. Mit den insgesamt vier Beschwerden gegen die Ernennung Harbarths zumVerfassungsrichter habe sich das Gericht nie wirklich beschäftigt, obwohl einigeder Beschwerden Substanz hatten. Da werde lieber auf Biegen und Brechen an einerPersonalie festgehalte, ohne tatsächlich den Sachverhalt zu prüfen.Seltsam findet Sauer auch die Rolle des aktuellen Präsidenten desBundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle. Dessen Amtszeit endet Anfang Mai2020. Harbarth soll turnusgemäß sein Nachfolger werden. Voßkuhle und seine 1.Kammer des Zweiten Senats haben eine ähnliche Beschwerde wie die von der KanzleiDr. Stoll & Sauer gegen die Ernennung von Stephan Harbarth am gleichen Tagebenfalls nicht angenommen (Az. 2 BvR 2082/19). Dabei entschied Voßkuhle sogarüber einen Befangenheitsantrag gegen sich selbst. "Für den Bürger wirkt dasbefremdlich und ist nicht mehr nachvollziehbar. Letztlich mündet die respektloseVorgehensweise in einem Ansehensverlust einer bisher tadellosen Institution derBundesrepublik", bedauerte Sauer die Entwicklung und Vorgehensweise des ErstenSenats.Das Gericht habe die Personalie Harbarth einfach so hingenommen, wie sie diePolitik ihnen vorgesetzt habe. "Und dann kritisiert Harbarth in einem Interviewmit dem Deutschlandfunk die Verhältnisse in Polen." Die polnische Regierunginstalliert derzeit ihnen genehme Juristen am Obersten Gericht. "HarbarthsKritik an Polen fällt letztlich auf das Bundesverfassungsgericht zurück", fassteSauer zusammen. Und jetzt soll Stephan Harbarth mit seiner undurchsichtigenVergangenheit auch noch Präsident des Bundesverfassungsgerichts werden.Dr. Stoll & Sauer führt Musterfeststellungsklage gegen VW mit anBei der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH handelt es sichum eine der führenden Kanzleien im Abgasskandal. Die Kanzlei führt bisher mehrals 12.000 Gerichtsverfahren im Abgasskandal bundesweit und konnte bereitshunderte positive Urteile erstreiten. In dem renommierten JUVE Handbuch2017/2018, 2018/2019 und 2019/2020 wird die Kanzlei in der Rubrik Konfliktlösung- Dispute Resolution, gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten besonders empfohlenfür den Bereich Kapitalanlageprozesse (Anleger). Die Gesellschafter Dr. RalfStoll und Ralph Sauer führen in der RUSS Litigation RechtsanwaltsgesellschaftmbH für den Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) außerdem dieMusterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AG. Im JUVE Handbuch 2019/2020wird die Kanzlei deshalb für ihre Kompetenz beim Management von Massenverfahrenals marktprägend erwähnt.Pressekontakt:Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHEinsteinallee 1/177933 LahrTelefon: 07821 / 92 37 68 - 0Fax: 07821 / 92 37 68 - 889Mobil für Presseanfragen: 0160/5369307kanzlei@dr-stoll-kollegen.dechristoph.rigling@dr-stoll-kollegen.de https://www.dr-stoll-kollegen.de/https://www.dieselskandal-anwalt.de/https://www.vw-schaden.de/https://www.staatshaftung.eu/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105254/4545605OTS: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHOriginal-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell