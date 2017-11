Verfärbungen der Fingernägel verhindern

Baierbrunn (ots) - Gelben Verfärbungen von Finger- und Zehennägelndurch häufiges Lackieren lässt sich vorbeugen. Apothekerin IrinaRotgans aus Hamburg rät im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau",Unterlack zu verwenden oder auf intensive Farben zu verzichten undstattdessen zu zarten Pastell- und Nudetönen zu greifen. "UnsereNägel sind wasserdurchlässig. Beim Lackieren dringen Farbpigmente einund bewirken, dass sie sich mit der Zeit verfärben", so Rotgans. Jedunkler der Lack, desto mehr Farbpigmente enthalte er. Damit steigeauch die Wahrscheinlichkeit für unschöne Verfärbungen.Der Dermatologe Dr. Andreas Merkoureas aus Karlsruhe betont:"Prinzipiell sind alle Lacke Fremdstoffe für unsere Nägel." Deshalbgilt: Je weniger davon verwendet wird, desto besser. Gerade wennNägel häufig bemalt werden, benötigen sie eine intensive Pflege. DieFarbschicht entzieht ihnen Feuchtigkeit und macht sie brüchig. Damitsie nicht splittern, am besten vorbeugend Nagelöl oder speziellekieselsäure- und panthenolhaltige Nagelbalsame und -tinkturenverwenden. Sie bilden eine Art Schutzschicht und erhöhen denFeuchtigkeitsgehalt des Nagels. Aber auch das regelmäßige Einreibenmit Olivenöl oder ureahaltigen Cremes pflegt und schützt die Nägelvor dem Austrocknen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 11/2017 A liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell