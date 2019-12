Verena Schnaus: CFO und Geschäftsführerin von Goodgame Studios als Mitglied in den Senat der Wirtschaft berufen

Hamburg (ots) - Frau Verena Schnaus, Jahrgang 1977, wurde in den Senat derWirtschaft Deutschland berufen. Frau Schnaus vertritt als Senatorin die AltigiGmbH und deren Marke Goodgame Studios im Senat der Wirtschaft Deutschland.Die Verleihung der Berufungsurkunde erfolgte am 30. November 2019 durch denVorstandsvorsitzenden des Senats der Wirtschaft, Honorargeneralkonsul DieterHärthe, und dem Präsidenten des Senats, Prof. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher.Über Frau Verena SchnausVerena Schnaus, geboren 21. Februar 1977 in Gütersloh, ist seit Juli 2018Geschäftsführerin und Chief Financial Officer der Altigi GmbH mit Sitz inHamburg, die mit Ihrer Marke Goodgame Studios zu den führenden Entwicklern undAnbietern von Spielesoftware zählt. Zuvor war Frau Schnaus von März 2014 an fürvier Jahre Vice President Finance und verantwortete in dieser Rolle alleControlling- sowie Finanz- und kaufmännischen Aufgaben innerhalb der AltigiGmbH.Über den Senat der WirtschaftDer Senat der Wirtschaft setzt sich aus Persönlichkeiten der Wirtschaft,Wissenschaft und Gesellschaft zusammen, die sich ihrer Verantwortung gegenüberStaat und Gesellschaft besonders bewusst sind. Sie tragen gemeinsam dazu bei,die gemeinwohlorientierten Ziele einer Nachhaltigkeit im Sinne der ÖkosozialenMarktwirtschaft praktisch umzusetzen. Die Ehrensenatoren Sigmar Gabriel,Jean-Claude Juncker, Prof. Günther Verheugen, Prof. Klaus Töpfer und RosiGollmann sind neben vielen weiteren Experten spannende Impulsgeber.Über Goodgame StudiosGoodgame Studios, im Juni 2009 unter dem Dach der Altigi GmbH gegründet, ist einführendes Unternehmen für Online-Spielesoftware und spezialisiert auf dasSegment Free-to-Play. Der Schwerpunkt liegt auf Mobile- und Browserspielen. DasUnternehmen bietet seine Spiele in 26 Sprachen an und hat weltweit über 390Millionen registrierte Nutzer. Empire: Four Kingdoms - die weltweiterfolgreichste App eines deutschen Unternehmens - gehört zum Produktportfoliovon Goodgame Studios. Goodgame Studios vertreibt ausschließlich selbstproduzierte Spiele, direkt und über ein globales Netzwerk von Partnern. Nebendem Hauptsitz in Deutschland hat das Unternehmen eine Niederlassung in Tokio.Die börsennotierte schwedische Stillfront Group AB hat Goodgame Studios imJanuar 2018 vollständig übernommen.Pressekontakt:Patrick Abrar, CSOpr@goodgamestudios.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106446/4457161OTS: Goodgame StudiosOriginal-Content von: Goodgame Studios, übermittelt durch news aktuell