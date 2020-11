Verena Menzel übernimmt Kreativleitung bei Bartenbach / Sechs weitere Neuzugänge, davon drei leitende Positionen - Neues Personal, neue Philosophie - Optimismus und Aufbruch trotz Corona-Krise

Mainz (ots) - Bartenbach holt Verena Menzel als neuen Executive Creative Director. Die 36-Jährige kehrt damit zurück zu ihren Wurzeln, schließlich hat sie ihre Karriere vor über einer Dekade als Art Director bei der Mainzer GWA-Agentur begonnen. Menzel kommt von Arithnea (seit 1.11.20: Geschäftsbereich Digital Experience bei adesso SE), wo sie zuletzt als Business Unit Manager für User Experience & Brand Strategy in leitender Funktion tätig war. Am Standort Frankfurt am Main hatte Menzel ein Team aus rund 30 Mitarbeitern aufgebaut und die strategische, kreative und wirtschaftliche Verantwortung für hochkarätige Etats im Kontext der digitalen Transformation inne. Zu ihren früheren Stationen zählen u. a. Triplesense Reply (Head of Design) sowie die TWT Interactive Group (Creative Director).Seit 1. Oktober 2020 übernimmt sie die Kreativleitung der auf B2B spezialisierten Agentur Bartenbach und berichtet in dieser Funktion direkt an den Vorstandsvorsitzenden Tobias Bartenbach. Menzel folgt auf Carsten Lukas, der wiederum kürzlich Mainz Richtung Frankfurt a. M. verlassen hat.Neues Personal, neue PhilosophieMit dem Wechsel an der Kreativspitze verbunden ist auch eine neue kreative Ausrichtung. "Verenas Handschrift, Erfahrung und Know-how werden die künftige Kreation der gesamten Bartenbach Gruppe entscheidend prägen", blickt Tobias Bartenbach voraus. "Ihre Impulse, ihr Einfluss sind schon nach kürzester Zeit deutlich spür- und sichtbar." Gemeinsam haben Menzel und Bartenbach eine Mission: Beide setzen auf eine neue kreative Philosophie, die Kunden - insbesondere aus dem B2B-Bereich - ganzheitlich entlang der Wertschöpfungskette beraten und durch herausragende Kreation sowie durch strategische Innovations- und Schaffenskraft überzeugen, ja mitreißen will.Und die Mission läuft bereits: Seit ihrem Antritt hat die quirlige Kreativchefin sich und die neue Agentur-Philosophie bereits bei Bestandskunden vorgestellt und ist auch längst aktiv ins New Business mit eingestiegen."Die Umsetzung unserer ambitionierten Mission ist eine Teamarbeit", so Verena Menzel. Überhaupt sei sie ein ausgewiesener Teamplayer. Und so überrascht es nicht, dass sie mehrere, zum Teil langjährige Weggefährten aus Frankfurt mit nach Mainz gebracht hat. Allerdings sei dies ausdrücklich kein "Team im Team", vielmehr sei es eine ihrer zentralen internen Aufgaben, EINE Kreativmannschaft zu bilden, sagt sie - und sprüht dabei vor Begeisterung und Ideen.Sieben auf einen StreichInsgesamt meldet Bartenbach seit Oktober im Zusammenhang mit der Personalie Menzel sieben (sic!) Neuzugänge, allesamt vom Frankfurter Standort von Arithnea (seit 1.11.20: Geschäftsbereich Digital Experience bei adesso SE). "Ein solcher Transfer ist einmalig in unserer bisherigen über 20-jährigen Agenturgeschichte", freut sich Tobias Bartenbach über den "Coup". In Zeiten von Corona sei dies ein klares Statement und Signal zur Zukunft der Agentur, wie der Vorstand ausdrücklich betont. Und gleichzeitig ein Beleg für die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Mainz in Rhein-Main. Aufbruch und Kick-off also statt Shutdown bei Bartenbach.Neben der Stelle als Executive Creative Director wurden drei weitere leitende Positionen neu besetzt: Neuer Client Service Director ist Thorsten Maywald. Der 38-Jährige war zuletzt als Principal Account Manager bei Artihnea tätig und hatte dort die betriebswirtschaftliche Verantwortung für komplexe Kunden-Etats inne. Maywald begann seine Karriere beim Aachener Traditionsunternehmen Heusch. Seit 1. Oktober leitet Maywald bei Bartenbach ein Team aus Beratern und Projektmanagern und soll hier die kommunikative Schnittstelle zwischen Kreation und Kunden bilden. Unterstützt wird Maywald hierbei durch seine neue und alte Kollegin, Ivana Schmitz, die seit 1. November als Senior Projektmanagerin bei Bartenbach an Bord ist.Neu in leitender Position bei Bartenbach ist auch Thomas Wenzel, seit 1. November Creative Director mit Schwerpunkten in Brand Experience & Business Modelling. Der 48-Jährige arbeitet seit drei Jahren an der Seite von Menzel in vergleichbarer Funktion und wird die neue Kreativchefin auch bei Bartenbach in der Führung von interdisziplinären Kreativteams unterstützen. Frühere (Frankfurter) Stationen von Wenzel sind Arithnea sowie Simon & Götz Design.Dritter im Bund der neuen Führungskräfte ist Artur Sperling (36) als Technical Director. Der bisherige Teamleiter für Frontend-Development bei Arithnea ist ein ausgewiesener Front- und Backend-Entwickler.Maximilian Hanstein verstärkt als Motion Designer das Team. Bei Arithnea war er Art Director Motion. Der siebte Neuzugang ist Jonas Frank als (alter und neuer) Assistent von Verena Menzel.Die Bartenbach AG bietet das gesamte Leistungsspektrum der Kommunikation für alle Touchpoints der Customer Journey an. Schwerpunkt ist B2B-Kommunikation in den Bereichen Healthcare, Finanzen, Energie, Industrie und Automotive. Die 1997 gegründete inhabergeführte Agentur ist Mitglied im Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA sowie in den internationalen Netzwerken thenetworkone und Nexxus (Agenturgründer und CEO Tobias Bartenbach ist Nexxus-Chairman).Zu den Kunden zählen unter anderem Abbott, Boehringer Ingelheim, Coface Deutschland, DAL Deutsche Anlagen-Leasing, DWP Bank, Effit, FrieslandCampina, GO! Express & Logistics, Jaguar Land Rover, KSB, LEE Hydraulische Miniaturkomponenten, Lilly Deutschland, Messe Frankfurt, Reisch Fahrzeugbau, Rheinhessen Marketing, R+V Versicherungsgruppe, Stadtwerke (Städte: Erfurt, Greven, Heidelberg und Lindau), Schufa, Sopro Bauchemie, Stratec Biomedical, Suzuki, Tadano Faun und Visa Europe.Die Bartenbach Gruppe besteht aus der Bartenbach AG sowie den Tochterunternehmen Bartenbach Werbemittel und Bartenbach Sports und beschäftigt an den Standorten Mainz und Bensheim rund 120 Mitarbeiter.www.bartenbach.de (http://www.bartenbach.de)Pressekontakt:Diana RiethSenior PR ConsultantTelefon: +49 6131 91098-112E-Mail: diana.rieth@bartenbach.deOriginal-Content von: BARTENBACH AG, übermittelt durch news aktuell