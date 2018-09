Verena Bahlsen: Lebensmittel-Konzerne sollen auf neue, nachhaltige Produkte setzen

Hamburg (ots) - Vernetzung der Industrie notwendig / Food LabHermann's als Experimentier-Plattform für neue ProdukteHamburg, 04. September 2018 - Verena Bahlsen, Tochter von WernerMichael Bahlsen, Geschäftsführer der Hannoveraner Keks-Dynastie, willdie Lebensmittelindustrie dazu bewegen, auf neue und nachhaltigeProdukte zu setzen. In ihrem Food Lab Hermann's - Restaurant,Testküche, Eventspace und eine Art Konzern-Außenstelle in einem -tüftelt sie mit einem internationalen Netzwerk an Food-Innovationenund Konzepten für die gesunde und nachhaltige Ernährung der Zukunft."Ich glaube, dass wir in der Lebensmittelindustrie vor einem großenUmbruch stehen", sagte sie im Interview mit B-EAT, dem neuen Food-und Gastronomie-Magazin von Gruner + Jahr. "Im Jahr 2050 werden neunMilliarden Menschen auf der Welt leben. Damit das geht, muss unserNahrungssystem bald ganz anders funktionieren als bisher."Eine wichtige Rolle im Nahrungssystem der Zukunft soll dabeibeispielsweise "planet-friendly" Food spielen, also Lebensmittel, diemehr Gewicht auf pflanzliche Rohstoffe legen, da Fleisch auf Grunddes erheblichen Energie- und Land-Verbrauchs bei der Erzeugung so gutwie nie "planet-friendly" produziert werden kann. Ein weitererBaustein ist die Komplett-Verwertung eines Rohstoffes. So wird vonder Sojabohne bei der Tofu-Herstellung üblicherweise nur ein kleinerTeil verarbeitet und der Rest von rund 800.000 Tonnen jährlichweggeworfen. Aus diesen Abfällen könne man aber Mehl produzieren, daszudem noch 80 Prozent Ballaststoffe hat, sagt Verena Bahlsen:"Überlegen Sie mal: 80 Prozent Ballaststoffe! Was wir daraus fürProdukte bauen könnten! Stattdessen werden bisher an anderer Stellemit großem Aufwand Pflanzen angebaut, um Ballaststoffe zugenerieren."Ein Hauptproblem der Industrie sei auch ihre mangelndeKommunikation und Vernetzung untereinander - auch innerhalb derKonzern-Bereiche. So hätten die Unternehmen sich nur auf ihreProdukte konzentriert und diese perfektioniert, aber nicht daraufgeachtet, wie man voneinander lernen könnte. Und mit einerFood-Bloggerin, die sich seit Jahren mit Mehl beschäftige, sprächeüblicherweise nur die Kommunikationsabteilung, aber nicht dieProdukt-Entwicklung. Das Food Lab soll dazu dienen, über dieseSchranken hinweg Experimente und Innovationen anzustoßen, so zumBeispiel "... aus Soja-Abfällen ein Mehl zu kreieren und dannzusammen mit McDonald's daraus Burger-Brötchen mit einem gutenNährwert auf den Markt zu bringen", erklärt Verena Bahlsen gegenüberB-EAT.Pressekontakt:Isabelle HaeslerPR / Kommunikation FoodGruner + Jahr GmbH20459 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 37 06E-Mail haesler.isabelle@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, B-EAT, übermittelt durch news aktuell