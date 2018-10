Vereinte Nationen entscheiden sich für führenden Marktplatz-Entwickler Arcadier als Partner im globalen Kampf gegen nicht übertragbare Krankheiten

Singapur (ots/PRNewswire) - Arcadier (https://www.arcadier.com/),ein in Singapur ansässiger Entwickler von Online-Marktplätzen, istvon der Defeat-NCD Partnership, der Partnerschaft zur Bekämpfung vonnicht übertragbaren Krankheiten (Non-Communicable Disease, NCD) imBüro für Projektdienste der Vereinten Nationen (https://www.unops.org/news-and-stories/speeches/the-defeat-ncd-partnership-launch) (UNOPS)als Partner für den Defeat-NCD-Marktplatz(https://defeat-ncd.org/the-defeat-ncd-marketplace/) ausgewähltworden.Der Online-Marktplatz wird eine kostengünstige und effizienteBereitstellung der Grundversorgung für die nationalen NCD-Programmein ressourcenarmen Ländern ermöglichen. Nicht übertragbareKrankheiten fordern jedes Jahr mehr als 41 Millionen Menschenleben,was 71% aller Todesfälle weltweit (http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases) entspricht.Der Defeat-NCD-Marktplatz soll Ende des ersten Quartals 2019eröffnet werden und wird im Vorfeld bestätigten Einkäufern, zu denenRegierungsbehörden und nicht-behördliche Gruppen zählen, zurVerfügung stehen, um Versorgungsmaterialien für nicht übertragbareKrankheiten zu beschaffen. Die Lieferung über einen globalen,privaten Marktplatz ermöglicht es den Ländern, ihre Kaufkraft zubündeln, das Preisniveau wird durch höhere Effizienz bei Planung,Fertigung und Lieferkette niedrig gehalten.Arcadier strebt an, den Marktplatz in den nächsten drei bis fünfJahren in 100 ressourcenarmen Ländern zu implementieren. EinPilotversuch, der sechs Länder in Südostasien, Afrika, Mitteleuropaund Amerika umfasst, macht es möglich, vorab bewilligte Lieferungenzu kaufen und eine Schulung am System zu absolvieren. Arcadier wirdneue Büros in Europa und Ostafrika eröffnen, um die Wege zwischenseinen afrikanischen Aktivitäten und den Vereinten Nationen zuüberbrücken.Dr. Mukesh Kapila, Chief Executive der Defeat-NCD Partnership,sagte: "Die Welt ist in Richtung Digitalisierung unterwegs, und dieVereinten Nationen sind immer offen für neue Technologien, um diewichtigsten internationalen Probleme zu lösen. Wir freuen uns auf dieZusammenarbeit mit Arcadier, um den Defeat-NCD-Marktplatz zuerstellen. Dies dient der Bekämpfung von nicht übertagbarenKrankheiten und reduziert Barrieren und Kosten bei der Distribution,um qualitätsgesicherte Arzneimittel, Diagnostika und zugehörigesEquipment dorthin zu transportieren, wo sie am dringendsten benötigtwerden, und zwar schnell und zuverlässig".Der Marktplatz basiert auf Arcadiers Plattform, die seit 2013 inder Entwicklung ist, und mit der mehr als 7.000 Marktplatz-Lösungenin über 130 Ländern erstellt wurden.Dinuke Ranasinghe, Chief Executive Officer von Arcadier,kommentierte die Meldung mit folgenden Worten, "Diese Partnerschafterweitert unser Team um eine leistungsstarke operative Fähigkeit. Wirentwickeln uns damit effektiv von einem Marktplatz-Anbieter hin zueinem Technologieunternehmen, das globale Online-Marktplätze mitpotenziell Tausenden von Artikelnummern von Hunderten von Verkäufernverwaltet und betreibt, die das Leben von Millionen von Menschen aufder ganzen Welt beeinflussen werden. Wir sind zuversichtlich, dasswir mit der Erfahrung, die wir durch unsere Arbeit an kommerziellenMarktplätzen auf der ganzen Welt gewonnen haben, auch dieses Projekterfolgreich umsetzen werden".Pressekontakt:Kenneth LowPublic Relations für Arcadierpress@arcadier.comwww.arcadier.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/767486/Arcadier_Defeat_NCD_team.jpgOriginal-Content von: Arcadier, übermittelt durch news aktuell