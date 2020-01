Vereinte Kompetenz: Immowelt und der Bundesverband für die Immobilienwirtschaft starten Kooperation

Nürnberg (ots) - Immowelt AG und der Bundesverband für die Immobilienwirtschaft(BVFI) rufen Partnerschaft ins Leben / Mehr als 10.000 BVFI-Mitgliederprofitieren noch stärker von langjähriger Erfahrung und Beratungskompetenz derImmowelt / Der Bundesverband für die Immobilienwirtschaft und Immowelt gehengemeinsam die Herausforderungen der Zukunft anDer Bundesverband für die Immobilienwirtschaft (BVFI) und die Immowelt AGstarten eine Kooperation. Die über 10.000 Verbandsmitglieder des BVFIprofitieren künftig noch stärker von den innovativen Dienstleistungen derImmowelt AG, zu der mit immowelt.de und immonet.de zwei der führendenImmobilienportale Deutschlands gehören. Beide Portale erreichen gemeinsammonatlich 50 Millionen Visits. Neben der Objektvermarktung stehen derWissenstransfer und die Förderung der gemeinsamen Interessen im Vordergrund derKooperation.Verlässlicher Partner der ImmobilienprofisDie BVFI-Mitglieder profitieren fortan noch stärker von der Erfahrung derImmowelt - seit über einem Vierteljahrhundert Partner der Immobilienprofis.Themen wie die Digitalisierung, die Provisionsneuregelung beim Immobilienkaufund der Mietendeckel stellen die gesamte Immobilienbranche vor großeHerausforderungen. Als zuverlässiger Experte für den Immobilienmarkt steht dieImmowelt an der Seite der Verbandsmitglieder, um diese Hürden zu meistern:Maßgeschneiderte Beratungen und Schulungen machen die Immobilienprofis des BVFIfit für die Zukunft."Die Immowelt AG ist seit Jahren ein verlässlicher Partner für dieImmobilienbranche", sagt Jürgen Engelberth, Vorstandsvorsitzender desBundesverbands für die Immobilienwirtschaft. "Wir freuen uns daheraußerordentlich, dass unsere Mitglieder fortan von den umfangreichenService-Leistungen und dem tiefgreifenden Erfahrungsschatz der Immoweltprofitieren, um noch erfolgreicher am Immobilienmarkt agieren zu können."Kompetenzseminare für BVFI-MitgliederPersönliche Ansprechpartner der Immowelt beraten die Immobilienprofis beiImageaufbau und Online-Marketing und unterstützen zielgerichtet beiObjektakquise sowie -vermarktung. BVFI-Mitglieder können in regelmäßigenKompetenzseminaren auf das fundierte Wissen der Immowelt-Experten zurückgreifenund erhalten attraktive Vorteilskonditionen auf ausgewählte Immowelt-Produkte."Der Bundesverband für die Immobilienwirtschaft ist eine der größtenVereinigungen der deutschen Immobilienbranche und eine wichtige öffentlicheStimme", sagt Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO der Immowelt. "EineZusammenarbeit bündelt unsere Kompetenzen, um sich den künftigen Aufgabengemeinsam zu stellen."Diese und andere Pressemitteilungen der Immowelt AG finden Sie in unseremPressebereich unter https://presse.immowelt.de.Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deTim Kempen+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/24964/4487286OTS: Immowelt AGOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell