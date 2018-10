Vereint und doch nicht eins? ZDF-Dokus am Tag der Deutschen Einheit (FOTO)

Mainz (ots) -Am Tag der Deutschen Einheit blicken zwei ZDF-Dokumentationen aufdas Zusammenwachsen von Ost und West. Zunächst zeigt am Mittwoch, 3.Oktober 2018, 19.15 Uhr, die ZDF-Dokumentation "HARZ-lich willkommen- Eine Reise um den Brocken" das höchste Gebirge Norddeutschlandsauch als einen Schauplatz der deutsch-deutschen Teilung - der Brockenwar damals militärisches Sperrgebiet. Direkt im Anschluss begibt sichab 19.30 Uhr ZDF-Moderatorin Barbara Hahlweg in "Vereint und dochnicht eins?" auf eine Reise in den Osten Deutschlands und geht derFrage nach: Ist da wirklich zusammengewachsen, was zusammengehört?Auf ihrer Harz-Reise wandert zunächst Autorin Annegret Oster,Leiterin des ZDF-Landesstudios in Sachsen-Anhalt, mit einem früherenDDR-Grenzer rund um den Brocken. Zudem trifft sie Actionliebhaber aufschwankenden Hängeseilbrücken, besucht eine Theaterpremiere im Waldund fliegt mit dem Gleitschirm über die Fachwerkstadt Goslar.Anschließend macht sich Barbara Hahlweg auf den Weg in den OstenDeutschlands - im Gepäck neueste Wirtschaftsstudien und Zahlen, dieaufhorchen lassen: Was Einkommen, Besetzung der Chefetagen oderZukunftsaussichten betrifft, geht nach wie vor ein Riss durchDeutschland. Wer ist dafür verantwortlich? Wie gehen die Menschendamit um? Fühlen sich die Menschen im Osten auf Augenhöhe mit denenim Westen? Barbara Hahlwegs Reise führt durch Landschaften, in denender "Aufbau Ost" sichtbar ist, aber Menschen mit gebrochenenBiografien zu Hause sind. Es ist eine ebenso informative wieemotionale Reise durch den Osten Deutschlands, in dem Vergangenheitund Gegenwart miteinander verwoben sind und vieles noch im Wandelist.https://presseportal.zdf.de/pm/dokus-zum-tag-der-deutschen-einheit/https://zdf.de/doku-wissenhttps://zoom.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/einheitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell