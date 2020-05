Vereinigung Cockpit warnt vor Insolvenzlösung bei Lufthansa

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat vor einer Insolvenz in Eigenverwaltung bei der angeschlagenen Lufthansa gewarnt.



Sie würde eine "schwerwiegende Vertrauenskrise von Mitarbeitern, Kunden, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in das Unternehmen auslösen und die Zukunft deutscher Airlines nachhaltig gefährden", erklärte VC-Präsident Markus Wahl am Mittwoch in Frankfurt.

Das Unternehmen prüft dieses Schutzschirmverfahren für den Fall, dass eine umfangreiche Staatshilfe in den derzeit laufenden Gesprächen mit der Bundesregierung nicht zustande kommt. Die Piloten mahnten die Beteiligten, die Verhandlungen nicht am Streit über Details zur möglichen Staatsbeteiligung scheitern zu lassen. Starke Airlines wie die Lufthansa seien für eine Exportnation wie Deutschland unentbehrlich, mahnte Wahl./ceb/DP/mis