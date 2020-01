Vereinigung Cockpit empfiehlt anderen Airlines, Flüge nach China auszusetzen

Düsseldorf (ots) - Die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat den Schrittder Lufthansa begrüßt, keine Ziele mehr in China anzufliegen: "Die Lufthansa hataus guten Gründen - also auf Grundlage der Empfehlungen von RKI und WHO - soreagiert", sagte ein VC-Sprecher der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Donnerstag). "Das halten wir für richtig. Wir würden es zudem begrüßen, wennnun weitere Fluggesellschaften dem Beispiel folgen würden." Schon heute sei esso, dass die Airlines risikobewusst im Umgang mit den Piloten vorgingen, so derVC-Sprecher. "Wenn die Cockpit-Crew äußert, dass sie mental belastet ist, weilsie beispielsweise in ein Krisengebiet wie den Irak oder in Regionen mit demZika-Virus fliegen soll, dann wäre sie ja nicht zu 100 Prozent bei der Sache. Ineinem solchen Fall entscheiden die Airlines üblicherweise, dass die betroffenenPiloten nicht fliegen müssen."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4506076OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell