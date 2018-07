Vereinigung der Bestäubungsimker und BEEsharing vertiefen Kooperation / Bestäubungsexperten kombinieren ihre innovativen Lösungen für Imker, Landwirte und Obstbauern

Hamburg (ots) - Mit dem erklärten Ziel, das Bestäubungsangebot fürLandwirte und Obstbauern nachhaltig sicherzustellen und weiter zuprofessionalisieren, haben die Vereinigung der Bestäubungsimker inDeutschland und das Netzwerk BEEsharing eine enge Zusammenarbeitbeschlossen. Anlässlich des diesjährigen Studientages der Vereinigungerklärten die Bestäubungsexperten, ihre in der Praxis bewährtentechnischen Lösungen sowie das umfangreiche Beratungs- undFortbildungsangebot künftig noch enger zu verzahnen."Mit der Kooperation entsteht praktisch ein deutschesKompetenz-Zentrum zum Thema Bestäubung", freut sich Otmar Trenk,Gründer von BEEsharing und selbst zertifizierter Bestäubungsimker,auf die noch intensivere Zusammenarbeit. "Es wird zwar in Deutschlandzum Glück schon viel über das Insektensterben und die Auswirkungenauf die Lebensmittelversorgung gesprochen, es müssen nun aber auchkonkrete Maßnahmen zur Unterstützung der Landwirtschaft folgen."Die auf dem Studientag 2018 der Vereinigung der Bestäubungsimkerzusammen mit BEEsharing beschlossene Strategie sieht ein ganzesMaßnahmenpaket vor. Neben der Sicherstellung und Professionalisierungdes Bestäubungsangebots umfasst dieses auch den Schutz vonWildbestäubern auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Parallelsoll die Vernetzung zwischen Imkern und Landwirten mit Hilfe desNetzwerkes www.beesharing.eu sowie gemeinsamen Veranstaltungenvorangetrieben werden. Zudem entwickeln die beiden Partner künftigFördermöglichkeiten für die Zusammenarbeit von Landwirtschaft undImkerei."Ein zentrales Ziel der Zusammenarbeit ist es auch, die Bestäubungzu regionalisieren und damit Massentransporte von Bienen quer durchDeutschland überflüssig zu machen, um somit den Transportstress derTiere auf ein Minimum zu reduzieren", so Friedhelm Kemmeter,Vorstandsmitglied der Vereinigung der Bestäubungsimker.Welche Auswirkungen Massentransporte, wie sie zum Beispiel aus denUSA bekannt sind, haben, war auch Teil des Vortragsprogramms desStudientages 2018 der Vereinigung der Bestäubungsimker. Gastgeber warin diesem Jahr das Netzwerk BEEsharing, auf dessen Online-PlattformImker mittlerweile die Bestäubungsleistung von mehr als 15.000Bienenvölkern anbieten. "Vorträge, Diskussionen sowie die Eindrückeder anschließenden Exkursion ins Alte Land zu einem der führendenApfelproduzenten Nord-Deutschlands haben allen Teilnehmern nochmaldie Dringlichkeit, aber auch die Chancen eines strategischenVorgehens gegen das Insektensterben verdeutlicht," soBEEsharing-Gründer Trenk.Über Vereinigung der Bestäubungsimker in Deutschland e.V. -www.bestaeubungsimker-deutschland.deZweck des gemeinnützigen Vereins ist die Aufklärung und Förderungder Bestäuberfunktion durch Insekten, die im Ökosystem unsererheimatlichen Natur eine unentbehrliche Schlüsselfunktion einnimmt.Eine artenreiche Natur- und Kulturlandschaft ist ohne dieBestäubungstätigkeit von Insekten, insbesondere Hautflüglern wieWildbiene, Hummel sowie der Honigbiene undenkbar. Nur siegewährleistet das Überleben der meisten Wildpflanzen und schafftNahrung für Mensch und Tierwelt. Der Verein will in allenBevölkerungskreisen durch Aufklärung und Beratung Verständnis für dieBedeutung der Bestäubung durch Insekten wecken. Dies wird gefördertdurch Information der Öffentlichkeit sowie Fort- und Weiterbildungenfür Interessierte, z.B. Vorträge, Erstellen von Anleitungen,Lehrplänen, Lehrgängen, Unterweisungen und Schulungen.Über www.beesharing.euBEEsharing ist das weltweit erste Online-Netzwerk, auf dem sichImker, Landwirte und Bienenfreunde vernetzen und austauschen können.Obst- und Gemüsebauern können in der gesamten DACH-Region dieerforderliche Bestäubungsleistung über die Plattform mit regionalenBienenvölkern sowie mit Hummeln und Mauerbienen abdecken. Neben derdigitalen Vermittlung der Bienenvölker kümmert sich BEEsharing um diebehördliche An- und Abmeldung der Bienentransporte und derenDurchführung bis hin zur Bereitstellung von fachspezifischem Wissenrund um Bienen und Bestäubung. Menschen, die sich im Kampf gegen dasBienensterben einbringen wollen, können auf www.beesharing.eu aucheine Bienenpatenschaft übernehmen. Das Hamburger Start-up-Unternehmenwurde 2014 von den drei Imkern Otmar Trenk, Wolfgang Reuter und NilsGerber gegründet.Weitere Informationen:BEEsharing P.A.L.S. GmbHNils GerberJaffestr. 621109 HamburgTel.: +49 40 18017440Mobil: +49 173 522 97 15nilsgerber@beesharing.euVereinigung der Bestäubungsimker in Deutschland e. V.Friedhelm Kemmeter, VorstandsvorsitzenderStamitzstr. 1768167 MannheimTel. +49 178 8586959info.bestaeubungsimker@gmx.dePresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungArne StuhrMittelweg 14220148 HamburgTel.: +49 40 207 6969 83Mobil: +49 177 305 51 94arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: BEEsharing P.A.L.S. GmbH, übermittelt durch news aktuell