Vereinfacht und verbessert: Produktneuheiten auf der Intersolar Europe 2019 von K2 Systems

Renningen (ots) - Das Unternehmen K2 Systems präsentiert am StandA3.540 auf der Münchner Messe neue Komponenten für die Montagesystemesowie digitale Features für die K2 App und die Planungssoftware K2Base. Alle Neuheiten sorgen für eine einfachere, schnellere Planungund Montage.Zu den wichtigsten Produktneuheiten gehören:- Die K2 App bietet zwei neue Funktionen. Mit 'Roof Check' erfasstder Nutzer alle zentralen Projektdaten direkt vom Dach aus undkann sofort in K2 Base die Auslegung starten. Und durch dieFunktion 'Smart Pocket' stehen ihm wiederum alle Projektdateninklusive dem Base-Bericht in der App zur Verfügung.- In der Planungssoftware K2 Base steht ab jetzt die Schnittstelle'K2+' bereit, die Doppelarbeit überflüssig macht. K2+ vernetztK2 Base direkt mit dem SolarEdge Designer und ermöglicht einendirekten Austausch der Projektdaten. Das schafft eine erheblicheZeitersparnis für jeden Nutzer.- Für Flachdächer gibt es das einseitig aufgeständerte S-Dome VSystem jetzt auch mit einer 15°-Aufständerung. Darüber hinauswurden die Dome V 10° Systeme weiter verbessert. Diese habenjetzt zusätzlich zu den bereits vorhandenen gemeinsamenKomponenten einen gemeinsamen Peak. Das spart Transport- undLagerkosten und vereinfacht die alltägliche Montage.- Die Anwendungsbereiche der Schrägdachsysteme sind durch neueKomponenten weiter ausgebaut. Die 'RibClamp KL' bietet fürKlip-Lok®- und Klip-Tite®- Eindeckungen die passende Lösung. DieEinsatzmöglichkeiten des SingleRail Systems wurden durchgeeignete Blechfalzklemmen vergrößert. Durch die optimiertenUniversalmodulklemmen OneMid und OneEnd erweitert sich derKlemmbereich für die Modulrahmenhöhen im unteren Bereich auf 30Millimeter.- Das Unternehmen blickt auf 15 Jahre Erfahrung als globalerAufdachexperte zurück und ist in über 120 Ländern auf der Weltmit einer installierten Leistung von über 8 GW im Einsatz.K2 App als praktische Verkaufshilfe und digitales KlemmbrettDie neue Funktion 'Roof Check' in der App ermöglicht eineunkomplizierte und vollständige Erhebung der wichtigsten Maße undDacheigenschaften, die der Nutzer direkt vor Ort ermittelt,abspeichert und mit denen er zurück im Büro mit der Auslegung in Basestartet. Neben der Texteingabe kann er die Diktierfunktion imSmartphone nutzen oder Fotos von Hindernissen zur Dokumentationergänzen.Die 'Smart Pocket'-Funktion ermöglicht nach erfolgter Planung inBase die Projektdaten inklusive des Base-Berichts auch jederzeit inder App einsehen zu können. Des Weiteren bietet die App einenÜberblick über alle Montagesysteme mit Referenzen, Montagevideos undstellt hierzu technische Daten und Anleitungen zum Abruf bereit.Ebenso wie in Base kann der Nutzer aus 15 Sprachen auswählen undgreift auf einen gemeinsamen Projektspeicher von App und Base zurück.K2+ vernetzt K2 Base und SolarEdge DesignerDurch K2+ plant der Nutzer in K2 Base in nur fünf Schritten daspassende Montagesystem und überträgt mit einem Klick alleeingegebenen Projektdaten an den Designer von SolarEdge für dieBerechnung der Wechselrichter. Mit der Vernetzung des Solar EdgeDesigners in K2+ entfällt die bislang notwendige mehrfacheDateneingabe wodurch für die aufwändige Planung einer PV-Anlageweniger Zeit benötigt wird.Die Planungssoftware verfügt inzwischen über 15 Sprachen, eineneugestaltete Projektübersicht, ein erweitertes, nutzerfreundlichesHilfesystem und zahlreiche Implementierungen nationaler Bauregelwerkefür die zuverlässige Auslegung aller K2 Montagesysteme. ZurVereinfachung verkürzt sich zudem der Name der Software von 'K2 BaseOn' zu 'K2 Base'.Anwenderstarke Dome V Systeme für FlachdächerNach dem erfolgreichen Start der ballastoptimierten Dome V 10°Flachdachsysteme im letzten Jahr stellt das Unternehmen auf derdiesjährigen Intersolar das einseitig aufgeständerte S-Dome V auchmit einem Aufständerungswinkel von 15° vor. Als Nachfolger des S-Rock15° Systems ist die Auslegung des neuen S-Dome V 15° ab sofort inBase möglich.Durch mehrere innovative Optimierungen besitzen jetzt die dreiMontagesysteme D-Dome V 10° sowie S-Dome V 10° und 15° den gleichenPeak sowie sechs weitere, gemeinsame Komponenten, wie beispielsweisedie schubweiche Mat V aus EPDM oder den SD mit einer schnellenEindrehmontage. "Die rückenschonende Vormontage, der simultane Aufbauvon Modulen und Montagesystem sowie die vielen gemeinsamenKomponenten sorgen für eine deutliche Zeitersparnis, eine nocheinfachere Installation und für geringere Lagerkosten," so KatharinaDavid, Geschäftsführerin K2 Systems.Vergrößerte Einsatzmöglichkeiten für die SchrägdachsystemeEine extrem schnelle Montage für die Dacheindeckungen Klip-Lok®und Klip-Tite®, die besonders in Südafrika, Australien undSüdostasien vorzufinden sind, ermöglicht das RibClamp KL System.Mittels der modultragenden Klemme 'RibClamp KL' ist dieLandscape-Installation komplett schienenfrei.Das SingleRail System bietet jetzt - neben Dächern mit Ziegel,Wellblech und Wellfaserzement - auch für Dächer mit Blechfalz eineeinfache Lösung. Für Doppelsteh- und Rundfalzprofile (wie Kalzip,Bemo, Aluform oder RIB-ROOF Evolution) und Snap- sowieWinkelfalzprofile sind nun Blechfalzklemmen mit direkter seitlicherAnbindung für die SingleRail verfügbar. Die Befestigung mit der'Single Standing SeamClamp CF:x' und 'Single Round SeamClamp CF:x'ist ab jetzt in Base planbar.Die Universalklemmen OneMid bzw. OneEnd haben künftig einenvergrößerten Klemmbereich von 30 bis 42 Millimeter. Damit passen dieKlemmen auch weiterhin für die flacher werdenden Solarmodule auf deminternationalen PV-Markt.Die neue 'SolidRail XS' Montageschiene ist für geringe Spannweitendesignt worden. Sie kommt insbesondere in Brasilien und aufBlechfalzdächern mit geringen Lastkapazitäten zum Einsatz. Die'SingleRail 36' Montageschiene erhält bis zum Herbst 2019 ein leichtverändertes Design, das für eine bessere Stapelbarkeit derSchienenbündel während des Transports und der Lagerung sorgt.Ebenfalls ab Herbst verfügbar ist der verbesserteBiberschwanz-Dachhaken, der durch ein verändertes Design stabiler undgewohnt einfach in seiner Handhabung ist.K2 Systems ist globaler Montagesystemhersteller seit 2004K2 Systems und Everest Solar Systems, die Marke imnordamerikanischen und mexikanischen PV-Markt, besitzen neben derlangjährigen Erfahrung und einer eigenen Entwicklungsabteilung, einstarkes Vertriebsnetzwerk sowie acht eigene Niederlassungen, uminnovative Montagesysteme für weltweite Flach- und Schrägdächerherzustellen. Der Ausbau der Standorte in Südafrika und Brasilien inden letzten Monaten sowie die mittlerweile installierte Leistung vonüber 8 GW und das Serviceverständnis der K2 Mitarbeiter machen denErfolg des deutschen Unternehmens aus.Besuchen Sie K2 Systems auf der Intersolar am Stand A3.540.Pressekontakt:Frau SchwämmleTel.: +49 (0) 7159 42 059 - 122Mail: l.schwaemmle@k2-systems.deWebsite: www.k2-systems.comOriginal-Content von: K2 Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell