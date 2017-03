Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Fachkräfte wünschen sich Rückkehrrecht auf Vollzeit

Düsseldorf (ots) - Neun von zehn Beschäftigten in Deutschlandwollen die Möglichkeit haben, aus der Teilzeitarbeit in eineVollzeitstelle zurückzukehren. Damit ist ein solches Recht fürFachkräfte in Deutschland die wichtigste Maßnahme zur Vereinbarkeitvon Familie und Beruf. Das hat die Online-Jobbörse StepStone in einerBefragung von rund 5.000 Fach- und Führungskräften herausgefunden.Die Studie zeigt auch: 28 Prozent der befragten Frauen haben festvor, in Zukunft eine Führungsrolle zu übernehmen. Knapp 60 Prozentaller Teilzeitbeschäftigten glauben, dass sie eineverantwortungsvolle Führungsposition auch mit reduzierter Stundenzahlangemessen ausfüllen können.Bis zu 1,5 Mio. Teilzeitkräfte würden Vollzeit arbeiten"Gerade hoch qualifizierte Frauen wollen im Job etwas bewegen -auch dann, wenn sie vorübergehend in Teilzeit arbeiten wollen odermüssen. Unsere Marktforschung hat ergeben, dass vier von zehn Frauenauf Vollzeit umsteigen würden, wenn sich die Kinderbetreuung optimalorganisieren ließe. Die Bereitschaft, mehr zu arbeiten, ist damit imVergleich zu unserer Vorjahresbefragung noch einmal um zehnProzentpunkte gestiegen", sagt Simone Reif, Geschäftsführerin beiStepStone.de. "Für die Wirtschaft sind das gute Nachrichten, denn inZeiten knapper Fachkräfte sind Unternehmen auf diese Frauenangewiesen." Schätzungen von StepStone zufolge beläuft sich dieAnzahl der Frauen, die unter den richtigen Voraussetzungen inVollzeit arbeiten würden, allein unter Fach- und Führungskräften aufbis zu 1,5 Millionen.Wege aus der Teilzeit-FalleFlexible Arbeitszeiten sind für 95 Prozent aller Befragten einMuss. Frauen wünschen sich als Unterstützung vom ArbeitgeberFortbildungen zur Vorbereitung auf eine Führungsposition sowieMaßnahmen zur gezielten Förderung von Teilzeitkräften. Knapp zweiDrittel der weiblichen Fachkräfte sahen sich nach der Rückkehr ausder Familienpause mit anderen Aufgaben konfrontiert - 28 Prozent übenseitdem weniger anspruchsvolle Tätigkeiten aus. Dass dieUnterbrechung der Berufstätigkeit ihrer Karriere geschadet hat, meintmehr als die Hälfte der Frauen. Das hat auch finanzielle Folgen: 60Prozent rechnen langfristig mit negativen Auswirkungen auf ihrGehalt.Über die Gender-Studie von StepStoneDeutschlands führende Online-Jobbörse hat im Frühjahr 2017 rund5.000 Fach- und Führungskräfte in Deutschland zu ihremKarriereverlauf befragt. Männer waren unter den Umfrageteilnehmern zu54 Prozent und Frauen zu 46 Prozent repräsentiert. Die Studie lieferteinen umfassenden Überblick über die Einstellung von Männern undFrauen zu den Themen Arbeitszeitmodelle, Personalverantwortung undFührung, Zusammenarbeit sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf.Pressekontakt:StepStone Deutschland GmbHPresseteamTelefon: (0211) 93493- 5715 / -5731E-Mail: presse@stepstone.dewww.stepstone.deOriginal-Content von: StepStone Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell