Vereinbarkeit in Feierlaune: berufundfamilie auf der Zukunft Personal Europe

Köln (ots) - Zum 20-jährigen Jubiläum des audit berufundfamiliepräsentiert sich die berufundfamilie Service GmbH auf der ZukunftPersonal Europe (11. - 13. September 2018, Messe Köln). Unter demJahresmotto "Es bleibt alles anders" informiert und berät dasberufundfamilie-Team an Stand F.32 in Halle 3.1 u. a. über:- den Umgang mit sich verändernden personalpolitischenHerausforderungen - z. B. zu Fragen der zunehmendenIndividualisierung, der Digitalisierung, der steigenden Zahlenan Beschäftigten mit Pflegeaufgaben, der alternden Belegschaftund des Generationenmanagements- bedarfsgerechte Instrumente für die individualisierte Führung- den betriebswirtschaftlichen Nutzen einer strategisch angelegtenfamilien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik- den Impact der betrieblich gestützten Vereinbarkeit auf dieUnternehmenskultur- Weiterbildungsangebote im Rahmen der betrieblichenVereinbarkeitspolitikBereichert wird der Messeauftritt am 12. September 2018 direkt amStand durch den Input von zwei Kooperationspartnerinnen derberufundfamilie Service GmbH:- 11.00 - 11.15 Uhr & 14.00 - 14.15 Uhr"Familienbewusstsein - In Zukunft ein Selbstläufer?"Nicole Beste-Fopma, Herausgeberin des LOB Magazins- 11.30 - 11.45 Uhr & 14.30 - 14.45 Uhr"Stellenanzeigen unter der Oberfläche lesen - ein linguistischerQuick-Check"Dr. Simone Burel, Inhaberin von LU - LinguistischeUnternehmenskommunikationWie in den beiden Vorjahren ist auch in diesem Jahr derKarikaturist Erol Tuncay mit dabei: Besucher können sich von einerganz individuellen iPadkarikatur überraschen lassen - genauso wieGesprächspartner, auf die anlässlich des 20sten audit-Geburtstagskleine Präsente warten.berufundfamilie Service GmbHHalle 3.1, Stand-Nr. F.32Zukunft Personal EuropeMesse KölnInformationen unter: http://www.europe.zukunft-personal.comDie berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und derKompetenzträger im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie undPrivatleben. Sie begleitet erfolgreich Unternehmen, Institutionen undHochschulen bei der Umsetzung einer nachhaltigen familien- undlebensphasenbewussten Personalpolitik und der Gestaltungfamiliengerechter Forschungs- und Studienbedingungen. Ihr zentralesAngebot ist das audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechtehochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiertwurde. Das audit ist das strategische Managementinstrument, welchesArbeitgeber dazu nutzen, ihre Personalpolitik familien- undlebensphasenbewusst aufzustellen und ihre Arbeitgeberattraktivität zustärken. Seit 1998 wurden über 1.700 Arbeitgeber mit dem Zertifikatzum audit ausgezeichnet. www.berufundfamilie.dePressekontakt:Silke GüttlerLeitung Unternehmenskommunikationberufundfamilie Service GmbHTelefon: +49 69 7171333-161E-Mail: s.guettler@berufundfamilie.de