Veredelungstag 2018 - Bauernverband: Schweinehaltung vor gewaltigen Herausforderungen

Berlin (ots) - (DBV) Gesetzliche nationale Sonderwege beiHaltungsanforderungen, hohe Investitionen und Blockaden beim Bau- undGenehmigungsrecht, ein scharfer innereuropäischer Wettbewerb und dieBedrohung durch die Afrikanische Schweinepest - die deutscheSchweinehaltung steht unter gewaltigem Druck. Der Präsident desDeutschen Bauernverbandes (DBV), Joachim Rukwied, zeigt sichanlässlich des DBV-Veredelungstags 2018 im bayerischen Röthenbach a.d. Pegnitz besorgt über die Entwicklung: "Die derzeitigen politischenRahmenbedingungen rauben den schweinehaltenden Betrieben dieMöglichkeit, im europäischen Wettbewerb mithalten zu können. DieGefahr von Strukturbrüchen ist hoch. Der Erhalt und die Förderungregionaler Erzeugung mit ihren hohen Tierschutzstandards wird auchvom Verbraucher gewünscht." Auch DBV-Veredelungspräsident JohannesRöring befürchtet einen Strukturbruch vor allem im Bereich derSauenhaltung. "ASP, Ferkelkastration und neue Haltungsvorgaben habendie Sprengkraft, die Ferkelerzeugung in Deutschland ins Aus zuführen. Dies gilt es gemeinsam zu verhindern."Der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, Walter Heidl,fordert, bei der Ferkelkastration doch noch eine praktikable Lösungfür die deutschen Schweinezüchter zu erreichen: "Bei derFerkelkastration setzen wir darauf, dass der Bundesrat morgen füreine Fristverlängerung stimmt, um den Weg für die Methode derLokalanästhesie zu ermöglichen. Die Politik darf die Sauenhalter indem aktuellen Dilemma, dass es bis jetzt noch kein in der Flächepraxistaugliches Verfahren gibt, nicht allein lassen. DieFristverlängerung muss uns die nötige Zeit geben, dass die lokaleBetäubung auch in Deutschland eine Chance bekommt."In Dänemark, einem wichtigen Wettbewerber in der Ferkelaufzucht,ist die Lokalanästhesie zugelassen. Bereits jetzt werden über 11Millionen Ferkel pro Jahr aus Dänemark und den Niederlandenimportiert. Der DBV geht davon aus, dass sich dieser Trendverstetigt. Seit 2005 ist die Zahl der Sauenhalter von 33.680 um rund21.773 Betriebe (= um 65%) auf 11.907 Betriebe im Jahr 2016zurückgegangen.Mit rund 400 Teilnehmern ist der Veredelungstag in diesem Jahrsehr gut besucht.