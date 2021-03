Verdünnungsmittel oder Immunoreagenzlösungen für Ihre Diagnosetestkits (Covid, Grippe usw.)

Paris (ots/PRNewswire) - Unither Pharmaceuticals, der Weltmarktführer im Sektor Blow-Fill-Seal (BFS), bietet Diagnostikunternehmen Kapazitätslösungen und innovative Technologien für ihre Testkits (Covid, Grippe usw.).Mit über 10 Millionen produzierten Einzeldosen pro Monat für die Covid-Testkits geht das französische Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen auf die aktuellen Herausforderungen ein und stützt sich dabei auf sein Know-how in der Entwicklung und Herstellung steriler Einzeldosen.Die Blow-Fill-Seal-Technologie ermöglicht RNase-freie Einzeldosen, die bei Bedarf auch steril sein können.Dank seiner 5 BFS-Anlagen auf drei Kontinenten (in Frankreich, den Vereinigten Staaten und China) und eines F&E-Entwicklungszentrums steuert Unither die vollständige Entwicklung von Verdünnungsmitteln oder Reagenzien von der Formulierung bis zur Produktion.Über Unither PharmaceuticalsUnither Pharmaceuticals wurde im Jahre 1993 in Amiens (Frankreich) gegründet und hat sich zum Weltmarktführer in der Produktion von Arzneimitteln für Generikahersteller entwickelt. Dazu gehören unter anderem Augentropfen und Einzeldosen für die Beatmung, Kochsalzlösungen sowie Stick-Packs.Unither Pharmaceuticals verfügt über 7 Fertigungsstandorte und 1 F&E-Zentrum in Frankreich, den USA, China und Brasilien. Diese Standorte mit mehr als 1.600 Mitarbeitern erzielten im Jahr 2020 einen Umsatz von 330 Mio. EUR.Website : www.unither-pharma.comBlow-Fill-Seal : https://www.unither-pharma.com/technologies-innovations/blow-fill-seal-bfs/?lang=enArtikel: https://www.unither-pharma.com/news/diluent-or-immuno-reagent-solutions-for-your-diagnostic-testing-kits-covid-flu-etc/?lang=enPressekontakt:testing@unither-pharma.comPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/1471718/Diluent_or_Immuno_Reagent_solutions.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1471719/Unither_Pharmaceuticals_Logo.jpgOriginal-Content von: Unither Pharmaceuticals, übermittelt durch news aktuell