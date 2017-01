Verdis tragisches Meisterwerk IL TROVATORE am Dienstag, 31. Januar 2017, live im Kino

Bochum (ots) - Das Royal Opera House präsentiert Verdis tragischesMeisterwerk Il trovatore am 31. Januar 2017 um 20:15 Uhr weltweitlive im Kino. Die erschütternde Geschichte von Liebe, Rache und Kriegist voll von ergreifenden Arien und kraftvollen Chorstücken,einschließich des weltberühmten "Zigeunerchors".Il trovatore erzählt die Geschichte zweier Liebender, Manrico undLeonora, deren Liebe unter einem schlechten Stern steht. Sie sindverwoben mit dem Schicksal von Manricos Mutter Azucena, die nachVergeltung für den Mord an ihrer eigenen Mutter durch die diLuna-Familie sucht.Dies ist die erste Wiederaufnahme der Produktion des deutschenRegisseurs David Bösch, der für sein Debüt im Juni 2016 von derKritik hoch gelobt wurde. In den Hauptrollen sind die armenischeSopranistin Lianna Haroutounian als Leonora, der amerikanische TenorGregory Kunde als Manrico aus der Originalproduktion, und der aus derUkraine stammende Vitaliy Bilyy als Graf di Luna zu sehen. DasPublikum ist eingeladen, diese kraftvolle Oper mit ihrer Geschichtevon Liebe, verfeindeten Familien und einem schicksalsschweren Fluchzu Verdis mitreißender Musik zu erleben. Mehr Informationen über dieRoyal Opera House Live Kinosaison und alle teilnehmenden Kinos findenSie unter: www.rohkinotickets.de und www.roh.org.uk/cinemaPressekontakt:Thomas Schülkethomas@cinemaconsult.deTel. 0170-6893501Schülke Cinema Consult GmbHJosephinenstr. 58D - 44807 BochumOriginal-Content von: Sch?lke Cinema Consult GmbH, übermittelt durch news aktuell