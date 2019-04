Baden-Baden (ots) -In SWR2: Konzert mit Riccardo Muti und den BerlinerPhilharmonikern am 20.4.2019 ab 19:05 Uhr / Kirill Petrenko imPorträt, "SWR2 Musik", 21.4., 15:05 UhrDas "Requiem" ist Verdis persönlichstes Werk. Der große Komponistsetzte alle seine musikalischen Mittel ein, um den in sich gefangenenMenschen darzustellen: seine Ängste vor dem Tod ebenso wie seinenWunsch nach Erlösung. Die Berliner Philharmoniker unter Leitung vonRiccardo Muti bringen Verdis eindrucksvolle Totenmesse bei denBaden-Badener Osterfestspielen auf die Bühne des Festspielhauses. DasKulturradio SWR2 überträgt das Konzert am Karsamstag (20.4.2019) ab19:05 Uhr. Zu den Interpreten gehören Elīna Garanča(Mezzosopran), Vittoria Yeo (Sopran), Francesco Meli (Tenor), IldarAbdrazakov (Bass) sowie der Chor des BR.Kirill Petrenko: Partituren-Durchleuchter und glühender EkstatikerKirill Petrenko wird im Sommer 2019 sein neues Amt als Chefdirigentder Berliner Philharmoniker antreten. Im April gastiert er mit ihnenbei den Osterfestspielen Baden-Baden. Anlass genug für "SWR2 Musik",dem im russischen Omsk geborenen Dirigenten ein Porträt zu widmen(21. April, 15:05 Uhr). Julia Spinola zeigt denöffentlichkeitsscheuen Künstler als akribischenPartituren-Durchleuchter und leidenschaftlich glühenden Ekstatiker.In "SWR2 Treffpunkt Klassik" werden während der OsterfestspieleKünstlerinnen und Künstler sowie Musikerinnen und Musiker desFestivals zu Gast sein, u. a. Rainer Seegers, Solopauker der BerlinerPhilharmoniker, am 15. April (10:05 Uhr).Pressefotos zum Herunterladen: www.ARD-Foto.de Informationen,kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://swr.li/swr2-konzert-riccardo-muti-berliner-philharmonikerPressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854,oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell