"Verdienst du schon, was du verdienst?": Lidl schafft über 500 neue Jobs in Frankfurt und Umgebung (FOTO)

Neckarsulm/Frankfurt (ots) -- Lidl sucht stellvertretende Filialleiter, Verkäufer, Aushilfen,Werkstudenten- Recruitingkampagne und Bewerbungsphase im Rhein-Main-GebietgestartetÜbertarifliches Gehalt, unbefristete Anstellung und topAufstiegschancen: Über 500 neue Kollegen in Frankfurt und Umgebungkönnen sich ab sofort auf Lidl als Arbeitgeber freuen. In den rund200 Lidl-Filialen im Rhein-Main-Gebiet möchte Lidl stellvertretendeFilialleiter, Verkäufer, Aushilfen und Werkstudenten einstellen. Dieneuen Kollegen sollen die bestehenden Filialteams in und umFrankfurt, Mainz und Wiesbaden verstärken, um den wachsendenAnforderungen der Kunden hinsichtlich Sortiment und Service gerechtzu werden. Neben ausgebildeten Kaufleuten sind auch Quereinsteigerbei Lidl willkommen. "Bei uns kommt es auf die Persönlichkeit an.Kundenorientierung, Teamwork und Freundlichkeit sind dabeiKernkompetenzen", sagt Jens Urich, Geschäftsleiter Personal von LidlDeutschland. "Die neuen Kollegen erwartet eine gut strukturierteEinarbeitung, zahlreiche Sozialleistungen und ein Stundenlohn vonmindestens 12 Euro, auch für ungelernte Kräfte."Verschiedene Einstiegsmöglichkeiten mit vielfältigen AufgabenJobinteressierte können individuell den für sich passendenEinstieg im Unternehmen wählen. Während zu den Aufgaben derstellvertretenden Filialleitung die Sicherstellung derWarenverfügbarkeit und die Personalplanung gehören, kümmern sich dieVerkäufer ums Kassieren, das Einräumen der Ware oder um dieFrischekontrolle. Aushilfen und Werkstudenten unterstützen dieKollegen im Tagesgeschäft. Bewerber können schnell und bequem dieOnline-Bewerbung auf der Karrierewebsite jobs.lidl.de nutzen.Recruiting in Filialen und auf Social Media erlebbar"Verdienst du schon, was du verdienst?" oder "Bringen Sie frischenWind rein - auch als Quereinsteiger": Postkarten mit knackigenSprüchen und kurzen Informationen zu den einzelnen Jobprofilen liegenab sofort in den Filialen aus. Zusätzlich weist Lidl an seinenStandorten im Rhein-Main-Gebiet mit Plakaten und Bodenaufklebern aufdie offenen Stellen hin. Begleitet wird die Recruitingkampagne aufden Social-Media-Kanälen von Lidl:https://www.facebook.com/lidl/https://www.youtube.com/user/Lidl/https://www.instagram.com/lidlkarriere/Weitere Informationen zu den Jobs bei Lidl und die einzelnenStellenanzeigen unter https://jobs.lidl.deÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.500 Filialen inderzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke imErgebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeitenbei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte ausverschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen undweitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständigerweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounterlegt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seineKunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft undUmwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünfHandlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft undGeschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhevon 74,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro LidlDeutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auflidl.de.