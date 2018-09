Verdi will für Altenpflege bessere Bezahlung und Gesundheitsschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi will sich bei ihren Forderungen für die Altenpflege in Deutschland am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst orientieren.



Das sagte Vorstandsmitglied Sylvia Bühler am Freitag nach der ersten Sitzung einer Tarifkommission Altenpflege in Berlin.

"Den Mitgliedern der Tarifkommission ist sehr bewusst, für welches außergewöhnliche Tarifprojekt sie Verantwortung übernehmen", sagte Bühler. Neben der Bezahlung habe für die Mitglieder der Tarifkommission auch der Gesundheitsschutz eine besondere Bedeutung, weil die Arbeit wegen der viel zu dünnen Personaldecke sehr belastend sei. Das Ziel sei ein Tarifvertrag, der von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auf die gesamte stationäre und ambulante Altenpflege erstreckt werde und für alle Beschäftigten gelten solle./bw/DP/she