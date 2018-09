Verdi will an Zukunftskonzept für Karstadt/Kaufhof mitarbeiten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat die Eigentümer von Karstadt und Kaufhof aufgefordert, die Arbeitnehmer rasch in die Planungen für die Zukunft des fusionierten Warenhauskonzerns einzubeziehen.



"Es ist jetzt allerhöchste Zeit, gemeinsam mit den Betriebsräten und Verdi ein tragfähiges Zukunftskonzept zu entwickeln", sagte Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger am Dienstag in Berlin.

Dabei plädierte die Gewerkschafterin ausdrücklich dafür, beide Traditionsmarken zu erhalten. "Beide Warenhäuser haben ihren Platz in Deutschland. Wenn das Konzept stimmt, können Doppelstandorte sogar eine Stärke sein", meinte Nutzenberger.

Gleichzeitig erinnerte sie die Eigentümer an die soziale Verantwortung für die Mitarbeiter. Immer weniger Menschen auf der Verkaufsfläche seien kein Mittel, den Fortbestand der Warenhäuser zu sichern. Zukunftsträchtige Konzepte brauchten mehr Arbeitsplätze und nicht weniger. "Wer Geld für solch eine große Transaktion hat, muss auch Geld für die Beschäftigten haben", sagte die Gewerkschafterin./rea/DP/jha