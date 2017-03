Verdi will 4,5 Prozent mehr Geld für Versicherungsangestellte

BERLIN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Für rund 170 000 Versicherungsangestellte in Deutschland beginnen an diesem Donnerstag Tarifverhandlungen in Düsseldorf.



Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten 4,5 Prozent mehr Geld sowie Regeln für flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten. Zudem sollen die Arbeitgeber betriebsbedingte Kündigungen bis 2020 ausschließen und Verdi-Mitgliedern monatlich 80 Euro für die Altersvorsorge zahlen.

Der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland nannte die Forderungen überzogen. Die Versicherungen wollen sich auch nicht auf die geforderte Laufzeit von nur einem Jahr einlassen. Für sie soll der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, Michael Hüther, in der ersten Verhandlungsrunde die wirtschaftliche Lage schildern./bf/DP/tos