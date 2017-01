Verdi verlangt 'überzeugendes Angebot' der Länder bei Tarifrunde

POTSDAM (dpa-AFX) - Verdi-Chef Frank Bsirske hat zum Beginn der zweiten Tarifverhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst der Länder ein "überzeugendes Angebot" der Arbeitgeber gefordert.



Grundsätzlich strebe man eine Einigung am Verhandlungstisch an. Es gebe aber auch andere Möglichkeiten, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende am Montag in Potsdam und deutete damit offensichtlich die Möglichkeiten von bundesweiten Warnstreiks an.

Der Verhandlungsführer des Beamtenbundes (dbb), Willi Russ, wurde deutlicher. Er verlangte ein "ernsthaftes Angebot der Länder". Wenn die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) in Potsdam weiter mauere, "reagieren die Beschäftigten in den kommenden Tagen überall in Deutschland mit spürbaren Protesten und Warnstreiks".

Gewerkschaften und Arbeitgeber hatten sich beim Auftakt Mitte Januar kompromissbereit gezeigt. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder machte ihrerseits deutlich, dass sie die Gewerkschaftsforderung von insgesamt sechs Prozent mehr Lohn für deutlich zu hoch hält. Zur Warnstreikdrohung der Gewerkschaftsseite sagte der TdL-Verhandlungsführer, Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD): "Tarifverhandlungen haben ein Drehbuch."

Ein Durchbruch wird frühestens in der dritten Verhandlungsrunde vom 16. Februar an in Potsdam erwartet. Hessen ist nicht Mitglied in der TdL, dort gilt die angestrebte Tarifeinigung somit nicht./rm/bw/DP/stb