Verdi sieht beim Fachkräftemangel Arbeitgeber in der Pflicht

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat vor einem enormen Fachkräftemangel in den Sozial- und Erziehungsdiensten gewarnt und die Arbeitgeber in die Pflicht genommen. "Es kommt darauf an, dass Arbeitgeber für die Mangelberufe gute Arbeitsbedingungen schaffen und tariflich abgesicherte und angemessene Löhne zahlen", sagte Verdi-Chef Frank Bsirske der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). In den Pflegeberufen herrsche bereits heute ein massiver Fachkräftemangel.

Allein 70.000 Pflegekräfte fehlten bundesweit, erklärte der Verdi-Chef.

Foto: über dts Nachrichtenagentur