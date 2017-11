Verdi setzt Streik in Obi-Märkten fort

LEIPZIG (dpa-AFX) - Auch am Mittwoch wurde in fünf Obi-Filialen in Sachsen und Sachsen-Anhalt die Arbeit niedergelegt.



Etwa 120 Mitarbeiter waren ab 11.00 Uhr zum Streik aufgerufen, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Bereits am Montag hatten die Angestellten gestreikt.

Mitte September hatten Verdi und Arbeitgeber des Einzel- und Versandhandels eine Einigung für tarifgebundene Unternehmen erzielt. Die Gewerkschaft fordert, dass Obi die Löhne seiner Mitarbeiter an diesen Tarifvertrag angleicht. Dabei gehe es um ein Plus von etwa 300 Euro pro Monat. "Ein ernst gemeintes Signal der Arbeitgeberseite würde ausreichen, um den Streik sofort zu beenden", teilte Verdi mit./fck/DP/tos