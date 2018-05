Verdi sagt Warnstreik in norddeutschen Helios-Kliniken ab

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

KIEL/HAMBURG (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat ihren für Dienstag geplanten Warnstreik in norddeutschen Helios-Kliniken abgesagt.



Hintergrund sei eine Entscheidung des Arbeitsgerichts in Kiel, sagte ein Sprecher am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur. Die Absage betreffe die angekündigten Arbeitsniederlegungen an den Standorten in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Die zum Fresenius-Konzern < DE0005785604> gehörenden Helios-Kliniken bestätigten in einer Mitteilung am Abend, dass sie eine einstweilige Verfügung gegen die Streik-Ankündigung eingereicht hätten und die Arbeitsrichter in Kiel Arbeitsniederlegungen untersagt hätten. Beim Gericht war zunächst niemand mehr für eine Stellungnahme zu erreichen./cht/DP/zb