Verdi ruft zum Streik bei Amazon in Bad Hersfeld auf

BAD HERSFELD (dpa-AFX) - Kurz vor Weihnachten hat die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeiter des Online-Versandhändlers Amazon am Standort Bad Hersfeld zum Streik aufgerufen.



Im Konflikt um einen Tarifvertrag solle am Freitag und am Samstag gestreikt werden, teilte Verdi am Freitagmorgen mit. Die Gewerkschaft verlangt einen Tarifvertrag nach den Bedingungen des Einzel- und Versandhandels und organisiert deshalb seit 2013 immer wieder Streiks./hun/DP/zb