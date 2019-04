Verdi ruft rund 5000 Hamburger Bankangestellte zum Warnstreik auf

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat zum Auftakt für eine Warnstreikwelle in mehreren Bundesländern für Mittwoch in Hamburg rund 5000 Bankangestellte zu einer ganztägigen Arbeitsniederlegung aufgerufen.



Unter anderem sollen sich Beschäftigte der Deutschen Bank, der Commerzbank und der Hamburger Sparkasse (Haspa) beteiligen, wie Verdi mitteilte.

Von mehreren Unternehmens- und Filialstandorten aus sollen die Teilnehmer morgens sternenförmig losmarschieren und um 10.00 Uhr vor dem Hamburger Gewerkschaftshaus zu einer Kundgebung zusammenkommen. Unter anderen will Hamburgs Verdi-Chef Berthold Bose zu den Teilnehmern sprechen. Die Hamburger Sparkasse (Haspa) rechnete zunächst nicht damit, dass es durch den Warnstreik zu Auswirkungen für die Kunden kommen wird.

Derzeit verhandeln die Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter der privaten und öffentlichen Banken für etwa 200 000 Beschäftigte einen neuen Tarifvertrag. Verdi will für die Beschäftigten unter anderem ein Lohnplus von sechs Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, mehr Urlaub, kürzere Arbeitszeiten und einen verbindlichen Anspruch auf Weiterbildung durchsetzen. Der nächste Verhandlungstermin ist am 11. April in Berlin./akp/DP/zb