Verdi ruft Telekom-Mitarbeiter zu Vollschicht-Warnstreik auf

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

MAINZ (dpa-AFX) - Im Tarifstreit hat die Gewerkschaft Verdi Mitarbeiter der Telekom zu ersten vollschichtigen Warnstreiks aufgerufen.



Am Mittwoch sollten die Standorte Trier und Saarbrücken mit Beginn der Dienstschicht betroffen sein, teilte Verdi am Dienstagabend mit. Mit der Aktion wolle die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, nachdem diese die beiden ersten Verhandlungsrunden ohne Angebot hätten verstreichen lassen.

Die bundesweiten Verhandlungen für die rund 62 000 Tarifangestellten, Auszubildenden und dual Studierenden bei der Telekom werden am Mittwoch und Donnerstag in Berlin fortgesetzt. Verdi fordert mehr Geld. In Rheinland-Pfalz vertritt die Gewerkschaft nach eigenen Angaben knapp 1900 Telekom-Mitarbeiter.

Am Dienstag hatten bereits 190 Telekom-Beschäftigte in Koblenz und Neustadt an der Weinstraße kurzzeitig die Arbeit niedergelegt. An dem Warnstreik hätten sich Techniker und der technische Außendienst beteiligt, teilte ein Sprecher Verdi mit. Für Kunden bedeutete das: Bei einem technischen Problem sei unter Umständen kein Mitarbeiter vorbeigekommen, um zu helfen./rtt/DP/he