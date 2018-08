Verdi fordert von Eurowings feste Regeln für Ex-Air-Berliner

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

BERLIN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In den Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag für rund 1000 Kabinenbeschäftigte bei Eurowings erhöht Verdi den Druck.



Gebe es keine Lösung, seien Arbeitskämpfe nicht ausgeschlossen, teilte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Volker Nüsse, am Dienstag mit. "Die Eurowings weigert sich, klare Regelungen für die Beschäftigten zu schaffen", kritisierte er zum Auftakt der neunten Verhandlungsrunde in Düsseldorf. Darin geht es etwa um Dienstpläne, Arbeits- und Bereitschaftszeiten auch für Beschäftigte, die von der insolventen Air Berlin zur Eurowings kamen.