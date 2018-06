Verdi fordert mehr Beteiligungsrechte für Beamten-Gewerkschaften

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bedauert, dass Beamte nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch in Zukunft nicht streiken dürfen.



"Die Koalitionsfreiheit bis hin zum Recht auf Arbeitskampf ist und bleibt ein Menschenrecht", teilte Bundesvorstandsmitglied Wolfgang Pieper am Dienstag mit. "Eine Einschränkung allein wegen des Beamtenstatus halten wir nach wie vor für bedenklich." Zur Kompensation des Streikverbots forderte Pieper "bessere Beteiligungsrechte für die Gewerkschaften". Nur so könnten die Interessen der Beamten wirkungsvoll vertreten werden.

Die Verfassungsrichter hatten am Dienstag vier Klagen von Lehrern gegen das Streikverbot abgewiesen. Anderenfalls würden fundamentale Grundsätze des Berufsbeamtentums in Mitleidenschaft gezogen./sem/DP/stw