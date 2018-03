Verdi entscheidet über Warnstreiks im Frankfurter Nahverkehr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kommenden Montag (26. März) wird der S-Bahn-Tunnel unter der Frankfurter Innenstadt wegen Bauarbeiten für zwei Wochen gesperrt.



Zusätzlich könnte es zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr der Stadt kommen. Am (morgigen) Freitag will die Gewerkschaft Verdi über einen möglichen eintägigen Ausstand in der nächsten Woche entscheiden. Betroffen sein könnten U- und Straßenbahnen, die eigentlich die fehlenden S-Bahn-Verbindungen ersetzen sollten. Die Verdi-Tarifkommission tritt am Vormittag zusammen.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) setzt während der zweiwöchigen Tunnelsperrung vom 26. März bis 9. April auf U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen als Ersatzverkehr. Im Falle eines Warnstreiks blieben davon alleine die Busse übrig, deren Fahrer nach einem anderen Tarif bezahlt werden, wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) erklärte.

Die Entscheidung der Tarifkommission wird gegen Freitagmittag erwartet. Verdi fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro pro Monat./isa/DP/he