Verdi-Umfrage: Viele Azubis finden ihre Betriebe nicht fair

BERLIN (dpa-AFX) - Nur jeder vierte Auszubildende in Deutschland findet, dass es in seinem Betrieb eindeutig fair und gerecht zugeht.



Dabei halten 99 Prozent der Befragten Fairness und Gerechtigkeit im Betrieb für sehr wichtig. Das geht aus einer am Montag in Berlin veröffentlichten Umfrage im Auftrag der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hervor.

47 Prozent sehen Fairness und Gerechtigkeit meist umgesetzt. Ein Viertel der Befragten vermisst diese Werte in ihren Betrieben gänzlich. Gründe dafür sind in den Augen der Befragten oft ein schlechtes Arbeitsklima, ungerechte Bezahlung, Stress oder fehlende Führungsqualitäten der Vorgesetzten.

Viele sind mit ihrer Ausbildungssituation im Großen und Ganzen zufrieden. 87 Prozent der Azubis in Betrieben mit Tarifbindung sind sehr zufrieden. In Betrieben ohne Tarifbindung sind es demnach nur 72 Prozent./bw/DP/jha