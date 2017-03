Verdi: Streik an Berliner Flughäfen bis Mittwoch verlängert

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Streik des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen wurde um einen Tag ausgedehnt und soll nun am Mittwochmorgen gegen 5:00 Uhr beendet werden. Das bestätigte einer Sprecherin der Gewerkschaft Verdi gegenüber der dts Nachrichtenagentur. "Den Grund dafür liefern die Arbeitgeber, die immer noch kein Entgegenkommen signalisiert haben und sich einer Lösung am Verhandlungstisch widersetzen", heißt es zudem in einer Erklärung der Gewerkschaft.

Es sei bedauerlich, aber notwendig, dass der Flugverkehr von und nach Berlin auch noch einen weiteren Tag eingeschränkt sei. Die rund 2.000 Beschäftigten der Berliner Flughäfen würden gegenwärtig vielfach Löhne beziehen, "von denen sie nicht leben können, viele müssen aufstocken oder einen Zweitjob ausführen, um wirtschaftlich über die Runden zu kommen", heißt es von der Seite der Gewerkschaft. Deshalb fordert Verdi Einkommensverbesserungen sowie Verbesserungen am Tarifvertrag.

Foto: über dts Nachrichtenagentur