Verdi Niedersachsen-Bremen nicht gegen Sonntagsöffnung

Osnabrück (ots) - Verdi Niedersachsen-Bremen nicht gegen SonntagsöffnungGewerkschaft: Erweiterung der Öffnungszeiten könnte Andrang entzerrenOsnabrück. Die Gewerkschaft Verdi im Landesbezirk Niedersachsen-Bremen will sich einer Öffnung des Lebensmittelhandels am Sonntag nicht in den Weg stellen. "Die Erweiterung der Öffnungszeiten könnten ein Mittel sein, die Bürgerinnen und Bürger zu beruhigen und den Andrang zu entzerren", sagte ein Sprecher der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Man stehe natürlich nicht im Weg, gute Lösungen in allen Bereichen zu finden. An der grundsätzlichen Einstellung der Gewerkschaft zum arbeitsfreien Sonntag ändere das nichts. "Darauf wird man später zurückkommen."

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung