Verdi: Gläubiger sollen Arbeitsplätze von Air Berlin retten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat an den Gläubigerausschuss der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin appelliert, die Interessen der Beschäftigten nicht unter den Tisch fallen zu lassen.



"Es geht hier um die Rettung von Arbeitsplätzen", sagte Vorstandsmitglied Christine Behle am Mittwoch in Berlin. "Das muss sich der Gläubigerausschuss immer wieder vor Augen halten."