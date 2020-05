Verdi-Chef gegen staatliche Autoprämie

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, hat sich gegen eine staatliche Autoprämie in der Corona-Krise ausgesprochen.



"Auch unter den Bedingungen von Corona macht der Kapitalismus keine Pause. Das sehen wir besonders, wenn bestimmte Unternehmen Extra-Vorteile herausholen wollen. Stichwort: Abwrackprämien und Steuersenkungen für einzelne Branchen", sagte er in einem Interview mit ZDF-"heute".

Werneke forderte erneut Konsum-Schecks für jeden Bürger. Diese könnten einen Gegenwert von 500 Euro haben. "Die Menschen sollen dann selbst entscheiden, welche Dienstleister, Produkte und Projekte sie damit unterstützen wollen." Die von Werneke bereits Mitte März ins Spiel gebrachten Schecks sollen allen Bürgern die Möglichkeit geben, durch Konsum die Konjunktur anzukurbeln.

An diesem Dienstag (5. Mai) ist ein "Autogipfel" mit Kanzlerin Angela Merkel geplant. Die Branche fordert angesichts der schweren Belastungen durch die Corona-Krise staatliche Hilfen, Merkel hatte aber am Donnerstag gesagt, die Branche könne nicht mit speziellen Anreizen rechnen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plädiert für eine "Innovationsprämie", die Kaufprämien an Klimaschutz bindet. Am Montag will er darüber mit seinen Kollegen aus Baden-Württemberg und Niedersachsen sprechen./sb/DP/jha