Verdi-Chef fordert mehr Gerechtigkeit für Arbeitnehmer

HANNOVER (dpa-AFX) - Verdi-Chef Frank Bsirske hat die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst aufgefordert, die Jobs in der Branche attraktiver zu gestalten.



Bsirske verlangte am Donnerstag bei einer Kundgebung in Hannover vor allem, eine Perspektive für junge Fachkräfte zu schaffen. Die Gewerkschaft fordert in der laufenden Tarifrunde 100 Euro mehr für die Auszubildenden, 30 Tage Urlaub im Jahr und eine unbefristete Übernahme nach der Ausbildung.

"Es sind goldene Zeiten für die deutsche Wirtschaft. Aber an dieser Festtagstimmung sollen alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer teilhaben. Auch die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst", sagte Bsirske vor mehreren tausend Demonstranten. Bundesweit legten am Donnerstag wieder Zehntausende Beschäftigte des Bundes und der Kommunen ihre Arbeit nieder./bld/DP/stw