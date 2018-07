Verde AgriTech: Sollten Sie jetzt etwas tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Breaking Data":

Für die Aktie Verde AgriTech aus dem Segment "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien" wurde im Schlusshandel am 25.07.2018 ein Kurs von 0,8 CAD geführt.Nach einem bewährten Schema haben wir Verde AgriTech auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Verde AgriTech konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Verde AgriTech auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

Weiterlesen...