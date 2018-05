Verdacht gegen Audi: SPD fordert 'Vertrauensoffensive' der Hersteller

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionsvize Sören Bartol hat angesichts des Verdachts auf eine unzulässige Abschalteinrichtung bei Tausenden von Audi -Fahrzeugen eine "Vertrauensoffensive" der Hersteller gefordert.



Bartol sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Berlin: "Die Bosse der Automobilhersteller spielen mit ihrem guten Ruf, wenn sie seit Jahren immer nur scheibchenweise zugeben, wo sie noch manipuliert haben. So langsam bin ich es leid." Es sollten nun alle Hersteller "reinen Tisch" machen und alle Tricksereien offenlegen.

"Außerdem sollten die Automanager sich endlich bei der technischen Nachrüstung von Euro 5 und Euro 6 Fahrzeugen bewegen, damit Fahrverbote verhindert werden können", sagte Bartol. Solche umfangreichen Nachrüstungen sind in der großen Koalition aber umstritten.

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat wegen des Verdachts auf eine unzulässige Abschalteinrichtung bei Audi V6TDI-Fahrzeugen der Modelle A6 und A7 eine amtliche Anhörung eingeleitet. In Deutschland sind rund 33 000 und weltweit insgesamt rund 60 000 zugelassene Fahrzeuge betroffen./hoe/DP/jha